    Vatrogasac sjeo za volan Golfa i izvukao automobil iz nabujale vode (VIDEO)

    U Zvorniku je zabilježena nesvakidašnja intervencija nakon što je putnički automobil završio u vodi usljed povećanja nivoa rijeke.

    Zbog rasta vodostaja i otežanih uslova na terenu, na mjesto događaja brzo su upućene vatrogasne ekipe. Posebnu pažnju privukao je način na koji je vozilo izvučeno iz rijeke. Vatrogasac Rade Šakotić sjeo je u automobil marke Volkswagen Golf, koji se nalazio u vodi, upalio motor i samostalno ga izvezao iz riječnog korita, piše Info Birač.

    Prema dostupnim informacijama, u ovom događaju nije bilo povrijeđenih osoba.

    IzvorZenit.ba

