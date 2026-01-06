Vatrogasac sjeo za volan Golfa i izvukao automobil iz nabujale vode (VIDEO)
U Zvorniku je zabilježena nesvakidašnja intervencija nakon što je putnički automobil završio u vodi usljed povećanja nivoa rijeke.
Zbog rasta vodostaja i otežanih uslova na terenu, na mjesto događaja brzo su upućene vatrogasne ekipe. Posebnu pažnju privukao je način na koji je vozilo izvučeno iz rijeke. Vatrogasac Rade Šakotić sjeo je u automobil marke Volkswagen Golf, koji se nalazio u vodi, upalio motor i samostalno ga izvezao iz riječnog korita, piše Info Birač.
Prema dostupnim informacijama, u ovom događaju nije bilo povrijeđenih osoba.
