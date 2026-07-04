Čelična rukavica Zenica 2026: Domaći bokseri dominirali, Belminu Pašaliću glavna nagrada

Bokserska revija „Čelična rukavica Zenica 2026“ održana je u sjajnoj atmosferi pred dobrim brojem gledalaca, koji su imali priliku uživati u osam kvalitetnih mečeva i jednoj uvodnoj borbi. Domaći bokseri iz Boks kluba Pašalić Box Team obilježili su ovogodišnje izdanje revije ostvarivši niz zapaženih pobjeda, čime su još jednom potvrdili kvalitet zeničke škole boksa.

Već na početku programa mladi bokseri Pašalić Box Teama ostvarili su četiri uzastopne pobjede. U kategoriji do 52 kilograma Edvin Kulačić savladao je Nedžada Alića iz BK Banovići, dok je Ajnur Šehić u kategoriji do 57 kilograma bio uspješniji od Jasmina Bajrića, također člana banovićkog kluba.

Treću pobjedu za domaći tim ostvario je Eman Bašić, koji je u kategoriji do 65 kilograma bio bolji od Anela Mustafića iz BK Grad Tuzla, a pobjednički niz nastavio je Arman Bašić savladavši u kategoriji do 70 kilograma Dinu Džulića iz Salić Teama Gračanica.

U meču kategorije do 80 kilograma Imran Kovačević iz Vogošće bio je uspješniji od Suada Potogije iz BK Zlatni ljiljani. Jedini poraz domaćeg Pašalić Box Teama u seniorskom dijelu programa doživjela je Asja Begagić, koju je u kategoriji do 65 kilograma pobijedila Ema Mahmuti iz BK Kralj Tomislav iz Čapljine.

Jedan od najatraktivnijih mečeva večeri priredili su Džavid Smriko iz KBV Isak Ze i Elmedin Muratović iz Salić Teama Gračanica. Mladi Zeničanin još jednom je potvrdio veliki potencijal i uvjerljivo slavio, a njihov duel proglašen je najborbenijim parom revije.

Vrhunac večeri bila je borba u kategoriji preko 91 kilogram između Belmina Pašalića i Omera Muratovića iz Salić Teama Gračanica. Pred domaćom publikom Pašalić je pružio odličan nastup i zasluženo upisao pobjedu, čime je zaokružio uspješan nastup domaćih boksera.

Specijalni žiri za najboljeg tehničara revije proglasio je Edvina Kulačića iz BK Pašalić, za najboljeg domaćeg boksera izabran je Arman Bašić, dok je priznanje za najborbeniji par pripalo Džavidu Smriki i Elmedinu Muratoviću.

Najprestižnije priznanje večeri, „Čelična rukavica Zenica 2026“, zasluženo je uručeno trenutno najboljem zeničkom bokseru Belminu Pašaliću.

Organizator revije bio je BK Pašalić iz Zenice, dok je generalni pokrovitelj manifestacije bio Grad Zenica.