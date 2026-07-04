Njemačka – Austrija i Španija – Švedska parovi polufinala EP za nogometašice U19

Španija je u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi B, u okviru 3. kola grupne faze UEFA Evropskog prvenstva u nogometu za juniorke, savladala na Stadionu Bilino polje u Zenici s 2:1 Austriju pa će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe B, Švedske.

Austrija će, pak, u polufinalu 7. jula, na Stadionu Grbavica u Sarajevu, igrati protiv prvoplasirane ekipe iz grupe A, Njemačke.

Oba polufinalna meča igraju se istog dana na Grbavici, 7. jula, kao i finale 10. jula.

Danas su na Stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu igrali Island i Švicarska, a Švicarska je slavila rezultatom 4:3.

Međutim, obje selekcije, kao i jučer Poljska i BiH iz grupe A, okončale su nastup na EP-u, koji se proteklih dana igrao na dva stadiona u Zenici i Sarajevu, a u nastavku će se igrati samo na Grbavici.

Konačna tebela grupe A:

Njemačka 7

Švedska 6

Poljska 4

BiH 0 bodova

Konačna tabela grupe B:

Španija 7

Austrija 6

Švicarska 4

Island 0 bodova