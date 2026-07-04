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Njemačka – Austrija i Španija – Švedska parovi polufinala EP za nogometašice U19

Njemačka – Austrija i Španija – Švedska parovi polufinala EP za nogometašice U19

Španija je u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi B, u okviru 3. kola grupne faze UEFA Evropskog prvenstva u nogometu za juniorke, savladala na Stadionu Bilino polje u Zenici s 2:1 Austriju pa će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe B, Švedske.

Austrija će, pak, u polufinalu 7. jula, na Stadionu Grbavica u Sarajevu, igrati protiv prvoplasirane ekipe iz grupe A, Njemačke.

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Oba polufinalna meča igraju se istog dana na Grbavici, 7. jula, kao i finale 10. jula.

Danas su na Stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu igrali Island i Švicarska, a Švicarska je slavila rezultatom 4:3.

Međutim, obje selekcije, kao i jučer Poljska i BiH iz grupe A, okončale su nastup na EP-u, koji se proteklih dana igrao na dva stadiona u Zenici i Sarajevu, a u nastavku će se igrati samo na Grbavici.

Konačna tebela grupe A:
Njemačka 7
Švedska 6
Poljska 4
BiH 0 bodova

Konačna tabela grupe B:
Španija 7
Austrija 6
Švicarska 4
Island 0 bodova

Španija je u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi B, u okviru 3. kola grupne faze UEFA Evropskog prvenstva u nogometu za juniorke, savladala na Stadionu Bilino polje u Zenici s 2:1 Austriju pa će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe B, Švedske.

Austrija će, pak, u polufinalu 7. jula, na Stadionu Grbavica u Sarajevu, igrati protiv prvoplasirane ekipe iz grupe A, Njemačke.

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Oba polufinalna meča igraju se istog dana na Grbavici, 7. jula, kao i finale 10. jula.

Danas su na Stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu igrali Island i Švicarska, a Švicarska je slavila rezultatom 4:3.

Međutim, obje selekcije, kao i jučer Poljska i BiH iz grupe A, okončale su nastup na EP-u, koji se proteklih dana igrao na dva stadiona u Zenici i Sarajevu, a u nastavku će se igrati samo na Grbavici.

Konačna tebela grupe A:
Njemačka 7
Švedska 6
Poljska 4
BiH 0 bodova

Konačna tabela grupe B:
Španija 7
Austrija 6
Švicarska 4
Island 0 bodova

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IzvorFena

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