Njemačka – Austrija i Španija – Švedska parovi polufinala EP za nogometašice U19
Njemačka – Austrija i Španija – Švedska parovi polufinala EP za nogometašice U19
Španija je u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi B, u okviru 3. kola grupne faze UEFA Evropskog prvenstva u nogometu za juniorke, savladala na Stadionu Bilino polje u Zenici s 2:1 Austriju pa će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe B, Švedske.
Austrija će, pak, u polufinalu 7. jula, na Stadionu Grbavica u Sarajevu, igrati protiv prvoplasirane ekipe iz grupe A, Njemačke.
Oba polufinalna meča igraju se istog dana na Grbavici, 7. jula, kao i finale 10. jula.
Danas su na Stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu igrali Island i Švicarska, a Švicarska je slavila rezultatom 4:3.
Međutim, obje selekcije, kao i jučer Poljska i BiH iz grupe A, okončale su nastup na EP-u, koji se proteklih dana igrao na dva stadiona u Zenici i Sarajevu, a u nastavku će se igrati samo na Grbavici.
Konačna tebela grupe A: Njemačka 7 Švedska 6 Poljska 4 BiH 0 bodova
Konačna tabela grupe B: Španija 7 Austrija 6 Švicarska 4 Island 0 bodova
Španija je u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi B, u okviru 3. kola grupne faze UEFA Evropskog prvenstva u nogometu za juniorke, savladala na Stadionu Bilino polje u Zenici s 2:1 Austriju pa će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe B, Švedske.
Austrija će, pak, u polufinalu 7. jula, na Stadionu Grbavica u Sarajevu, igrati protiv prvoplasirane ekipe iz grupe A, Njemačke.
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