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Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH

Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH

Grad Zenica
Grad Zenica

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 07.07.2026 (Utorak)., umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja.

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PROGNOZA VREMENA ZA 08.07.2026 (Srijeda)., umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 09.07.2026 (Četvrtak)., sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stupnja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 07.07.2026 (Utorak)., umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 05.07.2026
Na Bistričaku obilježena 36. godišnjica SDA Zenica: Odgovornost se dokazuje rezultatima (FOTO)
Foto: Zenit.ba
Zenica 29.06.2026
U Zenici danas izmjereno 37 stepeni
Zeničko-dobojski kanton 28.06.2026
Upaljen narandžasti meteoalarm: Jutros u Zenici izmjerena 22 stepena

PROGNOZA VREMENA ZA 08.07.2026 (Srijeda)., umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 09.07.2026 (Četvrtak)., sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stupnja.

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IzvorZenit.ba

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