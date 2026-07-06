Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 07.07.2026 (Utorak)., umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 08.07.2026 (Srijeda)., umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 09.07.2026 (Četvrtak)., sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stupnja.