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Muškarac povrijeđen u tuči u ugostiteljskom objektu u Zenici

Muškarac povrijeđen u tuči u ugostiteljskom objektu u Zenici

Foto: Zenit.ba

Dana 05.07.2026. godine, u 02,45 sati, u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, u ugostiteljskom objektu od strane nepoznatog lica je izvršen fizički napad prema licu S.N, rođenom 1965. godine, iz Zenice, koje je tom prilikom zadobilo lake tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Službenici Policijske uprave I nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela “Laka tjelesna ozljeda”.

Dana 05.07.2026. godine, u 19,00 sati, u ulici Željeznička, od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica Š.A., rođenog 2000. godine pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice Š.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

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BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području Kantona dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede, teže povrijeđenih lica nije bilo, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Dana 05.07.2026. godine, u 02,45 sati, u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, u ugostiteljskom objektu od strane nepoznatog lica je izvršen fizički napad prema licu S.N, rođenom 1965. godine, iz Zenice, koje je tom prilikom zadobilo lake tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Službenici Policijske uprave I nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela “Laka tjelesna ozljeda”.

Dana 05.07.2026. godine, u 19,00 sati, u ulici Željeznička, od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica Š.A., rođenog 2000. godine pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice Š.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 03.07.2026
Zbog biciklijade u nedjelju privremena obustava saobraćaja u Zenici
Zeničko-dobojski kanton 30.06.2026
Oštećena dva automobila u Zenici, jedna osoba završila u pritvoru
Stop Policija
Zeničko-dobojski kanton 29.06.2026
Nepoznati počinilac oštetio Mercedes u Zenici

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području Kantona dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede, teže povrijeđenih lica nije bilo, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

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IzvorZenit.ba

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