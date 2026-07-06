Muškarac povrijeđen u tuči u ugostiteljskom objektu u Zenici
Muškarac povrijeđen u tuči u ugostiteljskom objektu u Zenici
Dana 05.07.2026. godine, u 02,45 sati, u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, u ugostiteljskom objektu od strane nepoznatog lica je izvršen fizički napad prema licu S.N, rođenom 1965. godine, iz Zenice, koje je tom prilikom zadobilo lake tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Službenici Policijske uprave I nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela “Laka tjelesna ozljeda”.
Dana 05.07.2026. godine, u 19,00 sati, u ulici Željeznička, od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica Š.A., rođenog 2000. godine pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice Š.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.
Na području Kantona dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede, teže povrijeđenih lica nije bilo, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.
Dana 05.07.2026. godine, u 02,45 sati, u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, u ugostiteljskom objektu od strane nepoznatog lica je izvršen fizički napad prema licu S.N, rođenom 1965. godine, iz Zenice, koje je tom prilikom zadobilo lake tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Službenici Policijske uprave I nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela “Laka tjelesna ozljeda”.
Dana 05.07.2026. godine, u 19,00 sati, u ulici Željeznička, od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica Š.A., rođenog 2000. godine pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice Š.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.