Muškarac povrijeđen u tuči u ugostiteljskom objektu u Zenici

Dana 05.07.2026. godine, u 02,45 sati, u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, u ugostiteljskom objektu od strane nepoznatog lica je izvršen fizički napad prema licu S.N, rođenom 1965. godine, iz Zenice, koje je tom prilikom zadobilo lake tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Službenici Policijske uprave I nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela “Laka tjelesna ozljeda”.

Dana 05.07.2026. godine, u 19,00 sati, u ulici Željeznička, od strane službenika Policijske stanice Centar izvršenim pregledom lica Š.A., rođenog 2000. godine pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice Š.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području Kantona dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne ozljede, teže povrijeđenih lica nije bilo, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.