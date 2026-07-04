Stotine rasista i neonacista pod bijelim maskama marširale ulicama Washingtona

Nekoliko stotina maskiranih pripadnika krajnje desničarske i bjelačke supremacističke organizacije Patriot Front marširalo je ulicama Washingtona na Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši brojne reakcije građana i javnosti.

Marš je održan na dan obilježavanja 250. godišnjice proglašenja nezavisnosti SAD-a. Učesnici, odjeveni u identičnu tamnu odjeću, s bijelim maskama preko lica i zastavama Patriot Fronta, okupili su se ispred željezničke stanice Union Station, odakle su krenuli prema području Capitola. Prema navodima američkih medija, kolonu je predvodio osnivač organizacije Thomas Rousseau.

Tokom marša uzvikivane su parole poput “Život, sloboda, pobjeda!” i “Povratimo Ameriku!”, dok su pojedini učesnici nosili i zastave nekadašnje Konfederacije, simbola koji se u Sjedinjenim Američkim Državama često povezuje s ropstvom i rasnom segregacijom.

Fotoreporteri Reutersa zabilježili su neobičan prizor nakon završetka skupa – pripadnici Patriot Fronta, i dalje maskirani i u formaciji, koristili su washingtonski metro, privlačeći pažnju i nelagodu ostalih putnika.

Marš nije prošao bez protivljenja građana. Na trasi okupljanja pojavili su se kontrademonstranti, a na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama može se vidjeti muškarac koji preko megafona poručuje učesnicima da „svaki od njih opravdava pravo na abortus“, aludirajući na to da njihovo djelovanje šteti društvu.

Metropolitanska policija Washingtona saopćila je da je pratila javna okupljanja u području Eastern Marketa, naglašavajući kako poštuje pravo na mirno izražavanje stavova, uz istovremeno očuvanje javne sigurnosti stanovnika i brojnih posjetilaca glavnog grada.

Patriot Front osnovan je 2017. godine nakon nasilnog skupa “Unite the Right” u Charlottesvilleu, kada se odvojio od organizacije Vanguard America. Danas ga organizacije koje prate ekstremizam smatraju jednom od najaktivnijih bjelačkih supremacističkih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istraživač Morgan Moon iz Centra za ekstremizam pri Anti-Defamation League (ADL) ranije je upozorio da Patriot Front raspolaže izuzetno razvijenom infrastrukturom za propagandu, mobilizaciju pristalica i prikupljanje finansijskih sredstava, zbog čega predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji među organizovanim ekstremističkim grupama u SAD-u.

Današnji marš održan je istog dana kada je američki predsjednik Donald Trump u obraćanju povodom Dana nezavisnosti govorio o, kako je naveo, “komunističkoj prijetnji” Americi. Bijela kuća do zaključenja izvještaja nije odgovorila na upite američkih medija o tome osuđuje li predsjednik današnji marš Patriot Fronta.