Utvrđen uzrok smrti šestogodišnje djevojčice iz Zenice
Utvrđen uzrok smrti šestogodišnje djevojčice iz Zenice
Obdukcija šestogodišnje djevojčice iz Zenice, koja je preminula u četvrtak navečer, završena je i utvrđeno je da je uzrok smrti prirodna bolest. Djevojčica je u besvjesnom stanju dovedena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari, uprkos pokušajima reanimacije, mogli samo konstatovati smrt.
Dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona naredio je obdukciju tijela zbog nejasnoća oko uzroka smrti. Pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a ZDK obavili su uviđaj i preduzeli potrebne istražne radnje.
Portparol Tužilaštva ZDK, Jasmin Čeljo, potvrdio je da su rezultati obdukcije pokazali da je djevojčica preminula prirodnom smrću.
“Na unutrašnjem i vanjskom dijelu tijela nisu pronađeni nikakvi znakovi koji bi upućivali na nasilnu smrt”, izjavio je Čeljo.
Ovi nalazi su otklonili sumnje na nasilnu smrt ili postojanje elemenata krivičnog djela.
Obdukcija šestogodišnje djevojčice iz Zenice, koja je preminula u četvrtak navečer, završena je i utvrđeno je da je uzrok smrti prirodna bolest. Djevojčica je u besvjesnom stanju dovedena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari, uprkos pokušajima reanimacije, mogli samo konstatovati smrt.
Dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona naredio je obdukciju tijela zbog nejasnoća oko uzroka smrti. Pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a ZDK obavili su uviđaj i preduzeli potrebne istražne radnje.
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