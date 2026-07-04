Utvrđen uzrok smrti šestogodišnje djevojčice iz Zenice

Obdukcija šestogodišnje djevojčice iz Zenice, koja je preminula u četvrtak navečer, završena je i utvrđeno je da je uzrok smrti prirodna bolest. Djevojčica je u besvjesnom stanju dovedena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari, uprkos pokušajima reanimacije, mogli samo konstatovati smrt.

Dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona naredio je obdukciju tijela zbog nejasnoća oko uzroka smrti. Pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a ZDK obavili su uviđaj i preduzeli potrebne istražne radnje.

Portparol Tužilaštva ZDK, Jasmin Čeljo, potvrdio je da su rezultati obdukcije pokazali da je djevojčica preminula prirodnom smrću.

“Na unutrašnjem i vanjskom dijelu tijela nisu pronađeni nikakvi znakovi koji bi upućivali na nasilnu smrt”, izjavio je Čeljo.

Ovi nalazi su otklonili sumnje na nasilnu smrt ili postojanje elemenata krivičnog djela.