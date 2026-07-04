ISS Zenica učestvovala na zajedničkoj spasilačkoj vježbi „Za svaki ljudski život 2026“ u Jablanici (FOTO)
ISS Zenica učestvovala na zajedničkoj spasilačkoj vježbi „Za svaki ljudski život 2026“ u Jablanici (FOTO)
Interventna spasilačka služba Zenica je učestvovala na zajedničkoj potražnoj i stijenskoj vježbi „Za svaki ljudski život 2026“, održanoj 04.07.2026.godine u Jablanici.
Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica, s ciljem demonstracije pripravnosti, unapređenja koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta spasilačkih službi za djelovanje u kriznim i vanrednim situacijama.
Interventna spasilačka služba Zenica na ovoj značajnoj vježbi učestvovala je sa dvije spasilačke posade i dva motorna čamca, čiji su pripadnici zajedno s ostalim spasilačkim službama iz Bosne i Hercegovine realizovali složene scenarije traganja i spašavanja na vodi i nepristupačnom terenu.
Kroz praktične aktivnosti potvrđen je visok nivo obučenosti, profesionalnosti i operativne spremnosti pripadnika ISS Zenica, kao i značaj međusobne saradnje svih službi zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
Učešće na ovakvim vježbama od izuzetnog je značaja za razmjenu iskustava, usklađivanje operativnih procedura i dodatno unapređenje sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Interventna spasilačka služba Zenica zahvaljuje organizatorima – Gorskoj službi spašavanja Jablanica – na pozivu i odlično organizovanoj vježbi, kao i svim učesnicima na profesionalnoj saradnji i zajedničkom radu u cilju očuvanja onoga što je najvrijednije – ljudskih života.
ISS Zenica će i u budućnosti nastaviti ulagati u obuku svojih pripadnika, razvoj spasilačkih kapaciteta i jačanje saradnje sa svim službama zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Interventna spasilačka služba Zenica je učestvovala na zajedničkoj potražnoj i stijenskoj vježbi „Za svaki ljudski život 2026“, održanoj 04.07.2026.godine u Jablanici.
Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe koju je organizovala Gorska služba spašavanja Jablanica, s ciljem demonstracije pripravnosti, unapređenja koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta spasilačkih službi za djelovanje u kriznim i vanrednim situacijama.
Interventna spasilačka služba Zenica na ovoj značajnoj vježbi učestvovala je sa dvije spasilačke posade i dva motorna čamca, čiji su pripadnici zajedno s ostalim spasilačkim službama iz Bosne i Hercegovine realizovali složene scenarije traganja i spašavanja na vodi i nepristupačnom terenu.
Kroz praktične aktivnosti potvrđen je visok nivo obučenosti, profesionalnosti i operativne spremnosti pripadnika ISS Zenica, kao i značaj međusobne saradnje svih službi zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
Učešće na ovakvim vježbama od izuzetnog je značaja za razmjenu iskustava, usklađivanje operativnih procedura i dodatno unapređenje sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Interventna spasilačka služba Zenica zahvaljuje organizatorima – Gorskoj službi spašavanja Jablanica – na pozivu i odlično organizovanoj vježbi, kao i svim učesnicima na profesionalnoj saradnji i zajedničkom radu u cilju očuvanja onoga što je najvrijednije – ljudskih života.
ISS Zenica će i u budućnosti nastaviti ulagati u obuku svojih pripadnika, razvoj spasilačkih kapaciteta i jačanje saradnje sa svim službama zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.
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