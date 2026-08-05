Prije 40 godina preminuo je Himzo Polovina, jedan od najvećih interpretatora sevdalinke u BiH
Prije 40 godina preminuo je Himzo Polovina, jedan od najvećih interpretatora sevdalinke u BiH
Himzo Polovina je rođen u Mostaru 11. marta 1927. godine. Prije Drugog svjetskog rata nastupao je u Muslimanskom kulturnom društvu “Itihad”, a poslije kao član Radničkog kulturno-umjetničkog društva “Abrašević”.
Na nagovor prijatelja, 1953. se prijavio na audiciju Radio Sarajeva, gdje je godinama redovno izvodio narodne pjesme uživo zajedno s ostalim doajenima bh. sevdalinke, između ostalih Safet Isović, Zaim Imamović, Nedžad Salković, Meho Puzić, Beba Selimović…
Osim izvođačke karijere, Polovina je posvetio veliki dio svog života prikupljanju starih pjesama, spasivši ih od zuba vremena, gdje je unio novu emociju u muzičku kulturu prethodnih generacija Bosne i Hercegovine.
Polovina je po struci bio neuropsihijatar koji je završio Medicinski fakultet u Sarajevu te je godinama uspješno obavljao svoj posao u sarajevskoj bolnici Jagomir i balansirao svoj posao s muzičkom karijerom.
Polovina je preminuo u crnogorskom gradiću Plav 5. augusta 1986. godine tokom njegove turneje. Iza sebe je ostavio veliki trag u muzici koji ga i danas, 40 godina kasnije, stavlja u sami vrh interpretatora sevdalinke.
Himzo Polovina je rođen u Mostaru 11. marta 1927. godine. Prije Drugog svjetskog rata nastupao je u Muslimanskom kulturnom društvu “Itihad”, a poslije kao član Radničkog kulturno-umjetničkog društva “Abrašević”.
Na nagovor prijatelja, 1953. se prijavio na audiciju Radio Sarajeva, gdje je godinama redovno izvodio narodne pjesme uživo zajedno s ostalim doajenima bh. sevdalinke, između ostalih Safet Isović, Zaim Imamović, Nedžad Salković, Meho Puzić, Beba Selimović…
Osim izvođačke karijere, Polovina je posvetio veliki dio svog života prikupljanju starih pjesama, spasivši ih od zuba vremena, gdje je unio novu emociju u muzičku kulturu prethodnih generacija Bosne i Hercegovine.
Polovina je po struci bio neuropsihijatar koji je završio Medicinski fakultet u Sarajevu te je godinama uspješno obavljao svoj posao u sarajevskoj bolnici Jagomir i balansirao svoj posao s muzičkom karijerom.
Polovina je preminuo u crnogorskom gradiću Plav 5. augusta 1986. godine tokom njegove turneje. Iza sebe je ostavio veliki trag u muzici koji ga i danas, 40 godina kasnije, stavlja u sami vrh interpretatora sevdalinke.
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