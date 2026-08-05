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Kultura

Prije 40 godina preminuo je Himzo Polovina, jedan od najvećih interpretatora sevdalinke u BiH

Prije 40 godina preminuo je Himzo Polovina, jedan od najvećih interpretatora sevdalinke u BiH

Himzo Polovina je rođen u Mostaru 11. marta 1927. godine. Prije Drugog svjetskog rata nastupao je u Muslimanskom kulturnom društvu “Itihad”, a poslije kao član Radničkog kulturno-umjetničkog društva “Abrašević”.

Na nagovor prijatelja, 1953. se prijavio na audiciju Radio Sarajeva, gdje je godinama redovno izvodio narodne pjesme uživo zajedno s ostalim doajenima bh. sevdalinke, između ostalih Safet Isović, Zaim Imamović, Nedžad Salković, Meho Puzić, Beba Selimović…

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Osim izvođačke karijere, Polovina je posvetio veliki dio svog života prikupljanju starih pjesama, spasivši ih od zuba vremena, gdje je unio novu emociju u muzičku kulturu prethodnih generacija Bosne i Hercegovine.

Polovina je po struci bio neuropsihijatar koji je završio Medicinski fakultet u Sarajevu te je godinama uspješno obavljao svoj posao u sarajevskoj bolnici Jagomir i balansirao svoj posao s muzičkom karijerom.

Polovina je preminuo u crnogorskom gradiću Plav 5. augusta 1986. godine tokom njegove turneje. Iza sebe je ostavio veliki trag u muzici koji ga i danas, 40 godina kasnije, stavlja u sami vrh interpretatora sevdalinke.

Himzo Polovina je rođen u Mostaru 11. marta 1927. godine. Prije Drugog svjetskog rata nastupao je u Muslimanskom kulturnom društvu “Itihad”, a poslije kao član Radničkog kulturno-umjetničkog društva “Abrašević”.

Na nagovor prijatelja, 1953. se prijavio na audiciju Radio Sarajeva, gdje je godinama redovno izvodio narodne pjesme uživo zajedno s ostalim doajenima bh. sevdalinke, između ostalih Safet Isović, Zaim Imamović, Nedžad Salković, Meho Puzić, Beba Selimović…

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Osim izvođačke karijere, Polovina je posvetio veliki dio svog života prikupljanju starih pjesama, spasivši ih od zuba vremena, gdje je unio novu emociju u muzičku kulturu prethodnih generacija Bosne i Hercegovine.

Polovina je po struci bio neuropsihijatar koji je završio Medicinski fakultet u Sarajevu te je godinama uspješno obavljao svoj posao u sarajevskoj bolnici Jagomir i balansirao svoj posao s muzičkom karijerom.

Polovina je preminuo u crnogorskom gradiću Plav 5. augusta 1986. godine tokom njegove turneje. Iza sebe je ostavio veliki trag u muzici koji ga i danas, 40 godina kasnije, stavlja u sami vrh interpretatora sevdalinke.

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IzvorKlix.ba

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