Delegacija Zeničko-dobojskog kantona prisustvovala obilježavanju Dana Općine Olovo (FOTO)

Delegacija Zeničko-dobojskog kantona, koju su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, prisustvovala je svečanoj akademiji i svečanoj sjednici Vijeća Općine Olovo povodom 3. augusta – Dana Općine Olovo. Dan Općine ustanovljen je u sjećanje na 03. august 1992. godine kada su patriote iz Olova stali na bedeme grada i zaustavili daleko nadmoćniju vojsku agresora.

Premijer Pivić je čestitao Dan općine načelniku Džemalu Memagiću i predsjedavajućem Kadiru Plećanu, kao i svim građanima Olova, istaknuvši da Zeničko-dobojski kanton i Općina Olovo imaju veoma dobru saradnju čiji je plod veliki broj realizovanih projekata korisnih za Olovo i njegove građane, ali i čitav Zeničko-dobojski kanton. Pohvalio je agilnost općinske uprave na čelu s Memagićem, koja je, kako je rekao, napravila snažne iskorake u infrastrukturnom smislu, ali i korištenju turističkih potencijala koji su Olovo svrstali u sami vrh u ovom kantonu po broju ostvarenih turističkih noćenja.

– U protekle tri godine, u mandatu ove vlade, uložili smo više od 1,5 miliona KM u školsku infrastrukturu, jedan milion u poticaje poljoprivredi, a ako znamo da je ova vlada samo u sigurnost uložila preko 30 milona KM, značajna sredstva smo izdvojili i za unapređenje sigurnosti građana Olova. Vlada Zeničko-dobojskog kantona posvećena je ravnomjernom razvoju i pravednoj raspodjeli dobara svim jedinicama lokalne samouprave i zato iskreno vjerujem da ćemo i s ovom općinom realizovati još mnogo kvalitetnih projekata od kojih će korist imati svi naši građani – rekao je premijer Pivić.

Načelnik Memagić zahvalio se Zeničko-dobojskom kantonu na podršci razvoju, naglasivši da Općina Olovo ima kvalitetne razvojne planove na polju infrastrukture, ali i privrede, turizma, rudarenja te eksploatacije šume kao jednog od najvažnijih resursa. Posebno je naglasio potrebu izgradnje kvalitetne saobraćajnice između Sarajeva i Tuzle, koja bi stvorila mnogo bolju perspektivu za razvoj ove općine.

Delegacije su odale počast i položile cvijeće na spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima u centru grada, a upriličen je i obilazak odmarališta “Zeleni Vir” sa kompleksom bazena na rijeci Bioštici, koje ove godine bilježi rekordan broj posjeta.

Obilježavanju Dana Općine Olovo prisustvovao je i potpredsjednik FBiH Refik Lendo, kantonalni ministri Emir Vračo, Mirza Mušija i Jasmin Čajić, te brojni načelnici i gradonačelnici gradova i općina u Zeničko-dobojskom kantonu i FBiH.