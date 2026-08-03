U ZDK upisano 2.880 đaka u prve razrede srednjih škola, 182 manje nego prošle godine

U devet od 12 općina i gradova u kojima nadležnost ima Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona (MONKS ZDK), u prve razrede srednjih škola ovog je ljeta upisano 2.880, od planom ponuđenih 3.328 mjesta, potvrdio je za Fenu stručni savjetnik za srednje obrazovanje i odgoj u MONS ZDK Slađan Matković.

Broj ove godine upisanih učenika biće dovoljan za popunu 143,75, od planiranih 170 odjeljenja. Prošlogodišnjim planom bio je predviđen upis 3.506 đaka ili 166 odjeljenja, a bila su upisana 3.062 učenika te 147,75 odjeljenja.

Tako je za narednu, školsku 2026/2027. godinu u tom kantonu upisano 182 srednjoškolca manje nego prošle godine, od kojih brojčano najveći pad bilježi kantonalno središte – Grada Zenica, dok je procentualno najveći pad broja upisanih zabilježen u Olovu. Više đaka nego prošle godine upisali su u Kaknju.

Drugog upisnog roka neće biti, jer su u prvom roku bila dva termina za upis pa su oni učenici koji nisu uspjeli upisati željenu školu mogli brzo reagovati te se prijaviti za upis u neku drugu školu. Naravno, ostaje mogućnost da se đaci prebace iz jedne u drugu školu, tamo gdje ima upražnjenih mjesta.

Ove godine nije bilo zahtjeva iz škola za dodatni upis, a karakeristika ovogodišnjeg upisa, osim tradicionalnog velikog interesa za medicinske škole, je da je u nekim gradovima povećan interes za gimnazije. Posebno je to vidljivo u Zenici, gdje je gimnazija Katoličkog školskog centra Sveti Pavao upisala svih 40 đaka, dok su prošle godine upisali samo 20.

“Prva gimnazija u tom gradu također je popunila kvotu, jer su upisali 100, a prošle godine 93 đaka. Druga gimnazija je upisala 91, od planiranih 100, dok su prošle godine upisali 89 učenika. Značajan porast broja upisanih bilježi i Gimnazija Muhsin Rizvić u Kaknju, koja je upisala 77, a prošle godine 52 đaka”, kazao je Matković, koji napominje kako su odjeljenja planirana na 20 đaka, ali da škole mogu upisati do 26 učenika u jedno odjeljenje.

Tako je u 11 škola u Zenici ove je godine upisano 1.019 đaka ili 51,25 odjeljenja (plan je bio 1.208 đaka i 64 odjeljenja), dok ih je prošle godine bilo upisano 1.126, odnosno 53,5 odjeljenja (plan je bio 1.212 učenika i 64 odjeljenja). Srednja škola u Olovu upisala je samo 42 ili 2,5 odjeljenja, od planiranih 80 učenika u četiri odjeljenja (prošle godine bilo je upisano 78 učenika i 4,5 odjeljenja).

U tri škole u Kaknju ove su godine upisana 332 učenika (planirano 340 u 17 odjeljenja), dok je prošle godine bilo upisano 318 učenika u 16 odjeljenja.

Manje učenika ove godine upisano je i u Tešnju, gdje je prošle godine bilo upisano 490 (plan bio 460), a ove 455, od također ponuđenih 460 mjesta u tri škole i 23 odjeljenja za nove srednjoškolce. Tešanj je, međutim, upisao sva planirana 23 odjeljenja.

U četiri škole u Visokom ove su godine upisana 434 đaka u 21 odjeljenje, od planiranih 460 đaka u 23 odjeljenja (prošle godine je upisano 455 đaka u 21 odjeljenje). Tri škole u Zavidovićima upisale su 298 učenika u 15 odjeljenja (prošle godine 314 u 15 odjeljenja).

U dvije škole u Brezi, od planiranih 140 učenika i sedam odjeljenja, upisano je 99 učenika ili 4,5 odjeljenja (prošle godine 103 učenika i 5,5 odjeljenja). U maglajske dvije škole upisana su 172 đaka ili 8,5 odjeljenja, od planiranih 220 u 11 odjeljenja (prošle godine 144 učenika u 7,25 odjeljenja). U jednoj školi u Varešu upisano je 29 učenika ili jedno odjeljenje, od planiranih 80 đaka ili četiri odjeljenja (prošle godine bilo su upisana 34 đaka, odnosno 1,5 odjeljenje).

Ovo su podaci bez općina Usora i Žepče, u kojima je nadležnost osnovnog i srednjeg obrazovanja prenesena s Kantona na tamošnje službe koje se bave ovim sektorom, kao i Općine Doboj Jug, koja nema srednjih škola.