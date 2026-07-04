Nova lista najrazvijenijih kantona: Dva hercegovačka među top 3, ZDK pretekao Tuzlanski

Kanton Sarajevo i dalje je uvjerljivo najrazvijeniji u Federaciji BiH, dok drugo i treće mjesto zauzimaju Zapadnohercegovački i Hercegovačko-neretvanski kanton. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je godišnji indeks razvijenosti kantona za 2025. godinu, prema kojem je Zeničko-dobojski kanton prestigao Tuzlanski i preuzeo peto mjesto na rang-listi, piše BiznisInfo.ba.

Riječ je o godišnjem indeksu razvijenosti koji predstavlja zbir pet ključnih socioekonomskih pokazatelja – prihoda od poreza na dohodak po stanovniku, stepena zaposlenosti, kretanja stanovništva, udjela starijeg stanovništva i obrazovanja radne snage. Cilj indeksa je mjerenje ukupnog nivoa razvijenosti kantona i praćenje regionalnih razlika u Federaciji BiH.

Prema novoj rang-listi, poredak kantona izgleda ovako:

1. Kanton Sarajevo

2. Zapadnohercegovački kanton

3. Hercegovačko-neretvanski kanton

4. Bosansko-podrinjski kanton Goražde

5. Zeničko-dobojski kanton

6. Tuzlanski kanton

7. Srednjobosanski kanton

8. Unsko-sanski kanton

9. Posavski kanton

10. Kanton 10.

ZDK pretekao Tuzlanski kanton

Jedina promjena među kantonima u odnosu na prošlu godinu jeste zamjena mjesta između Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona. Zeničko-dobojski kanton napredovao je za jednu poziciju i sada zauzima peto mjesto, dok je Tuzlanski kanton pao na šestu poziciju.

Federalni zavod za programiranje razvoja navodi da su se ova dva kantona zapravo vratila na raspored koji je bio prisutan prije dvije godine, što pokazuje da su razlike među njima relativno male. Na promjenu je najveći uticaj imao indikator prihoda od poreza na dohodak.

Sarajevo daleko ispred ostalih

Kanton Sarajevo i dalje uvjerljivo prednjači sa indeksom razvijenosti od 1,96, znatno ispred drugoplasiranog Zapadnohercegovačkog kantona, čiji indeks iznosi 1,16. Na trećem mjestu nalazi se Hercegovačko-neretvanski kanton sa indeksom 1,05, dok je Bosansko-podrinjski kanton Goražde četvrti sa indeksom 1,02.

Zeničko-dobojski i Tuzlanski kanton imaju gotovo identične vrijednosti indeksa – 0,83 odnosno 0,82, što objašnjava zbog čega se njihove pozicije na rang-listi povremeno mijenjaju.

Samo jedan kanton u najrazvijenijoj grupi

Prema metodologiji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kantoni su podijeljeni u tri grupe razvijenosti. U prvoj, najrazvijenijoj grupi nalazi se samo Kanton Sarajevo, čiji je indeks razvijenosti veći od 1,25.

Drugoj grupi pripadaju Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski, Bosansko-podrinjski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski i Srednjobosanski kanton. Treću grupu čine Unsko-sanski kanton, Posavski kanton i Kanton 10 koji imaju najniži indeks razvijenosti u Federaciji BiH.

Kako se računa indeks razvijenosti

Indeks razvijenosti predstavlja kompozitni pokazatelj koji se koristi za procjenu stepena razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Izračunava se na osnovu pet pokazatelja, pri čemu najveću težinu imaju prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (25 posto), dok stepen zaposlenosti, kretanje stanovništva i stepen obrazovanja radne snage imaju po 20 posto, a učešće starijeg stanovništva 15 posto. Na osnovu ovih pokazatelja kantoni se svrstavaju u tri grupe razvijenosti.