Objavljena nova rang-lista razvijenosti u FBiH: Zenica pala za 3 mjesta

Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je novu rang-listu razvijenosti gradova i općina u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koja pokazuje da i dalje dominiraju sarajevske općine, ali i da je među najvećim dobitnicima Široki Brijeg, koji je postao najbolje rangirana lokalna zajednica izvan Kantona Sarajevo, piše BiznisInfo.ba.

Na vrhu liste nije bilo promjena u odnosu na prošlogodišnju listu. Prvo mjesto zadržala je Općina Centar Sarajevo, a iza nje slijede Novo Sarajevo, Trnovo, Ilidža, Stari Grad, Novi Grad i Vogošća. Međutim, odmah iza njih nalazi se Široki Brijeg, koji je napredovao za tri pozicije i sada zauzima osmo mjesto, ispred znatno većih gradova poput Mostara i Tuzle.

Kako se računa razvijenost

Indeks razvijenosti nije zasnovan samo na ekonomskim rezultatima, već predstavlja kompozitni pokazatelj koji objedinjuje više socioekonomskih kriterija. Pri izračunu se uzima u obzir pet pokazatelja:

prihodi od poreza na dohodak po stanovniku,

stepen zaposlenosti,

kretanje broja stanovnika,

udio stanovništva starijeg od 65 godina,

stepen obrazovanja radne snage.

Ovi pokazatelji imaju različite pondere, pri čemu najveću težinu imaju prihodi od poreza na dohodak po stanovniku (25 posto), dok stepen zaposlenosti, kretanje stanovništva i obrazovanje radne snage nose po 20 posto, a udio starijeg stanovništva 15 posto. Na osnovu toga formira se jedinstveni indeks razvijenosti koji omogućava poređenje svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Prvih deset lokalnih zajednica

Prema novoj rang-listi, prvih deset mjesta zauzimaju:

Centar Sarajevo

Novo Sarajevo

Stari Grad Sarajevo

Novi Grad Sarajevo

Široki Brijeg

Odmah iza njih nalazi se Tuzla na 11. mjestu, dok su među dvadeset najrazvijenijih još Čitluk, Tešanj, Goražde, Hadžići, Ilijaš, Grude, Bihać, Vitez i Visoko.

Ko je napredovao, a ko nazadovao

Među najvećim dobitnicima nalazi se Općina Pale, koja je napredovala čak 15 mjesta, sa 74. na 59. poziciju. Tome je najviše doprinio snažan rast prihoda od poreza na dohodak, koji su bili čak 110 posto veći nego godinu ranije, uz napomenu da se zbog malog broja stanovnika ovakve promjene kod manjih općina moraju tumačiti s oprezom.

Po četiri mjesta napredovali su Posušje, Vareš i Kalesija, dok je Široki Brijeg ostvario skok od tri pozicije i postao najbolje rangirani grad izvan Kantona Sarajevo.

S druge strane, najveći pad zabilježilo je Olovo, koje je palo sa 49. na 56. mjesto zbog smanjenja zaposlenosti . Za tri mjesta nazadovali su Živinice, Lukavac, Novi Travnik, Konjic i Hadžići.