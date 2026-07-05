Projekat Južne plinske interkonekcije u statusu quo, hoće li doći do njegove realizacije (VIDEO)

Rok za potpisivanje ugovora za Južnu plinsku interkonekciju je istekao, ali se projekt i dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava. Dok iz Vlade Federacije BiH uvjeravaju kako će dogovor biti postignut i pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BiH za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta.

Resorni ministar Vedran Lakić poručuje da projekat Južne gasne interkonekcije ide dalje i da će ugovor biti potpisan uskoro uprkos otvorenim pitanjima, uključujući i neriješenu državnu imovinu koja se i dalje navodi kao glavna prepreka. Još jedna prepreka je i studija izvodljivosti za kompletan projekat kao i niz, kako ministar navodi, sitnih detalja.

VEDRAN LAKIĆ, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH “Federacija BiH treba taj projekat, investitor želi da investira. Na kraju krajeva on treba da bude komericijalno opravdan za investitora, ali da ne udara na džepove naših građana i naše privrede”.

Pravnici upozoravaju na moguće posljedice ukoliko se ugovor potpiše bez prethodno riješenog pitanja državne imovine.

NEDIM ADEMOVIĆ, pravni stručnjak “Ono gdje postoji prostor da se eventualno nešto uradi jeste da Vijeće ministara BiH dodijeli koncesiju koncesionaru, što mora da potvrdi Parlamentarna skupština BiH u okviru neke procedure koju kontroliše regulatorno tijelo, a to je Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine. Međutim, i tu trenutno postoji blokada jer Republika Srpska ne želi da uspostavi ovu komisiju”.

MUHAREM CERO, ekspert za pitanja državne imovine “Na prijedlog Vijeća ministara BiH, Parlament donosi odluku za izuzimanje čestica imovine koja se nalazi na trasi i pod zabranom raspolaganja uz utvrđni javni interes i cijela operativa ne nosi onaj imovinsko pravni rizik. Model koji će biti apliciran za rješavanje interkonekcije postaje model koji će biti apliciran u drugom bh. entitetu Republici Srpskoj, a jasan je politički stav koji dolazi iz diskursa politike Republike Srpske”.

Osim pitanja državne imovine, stručnjaci otvaraju i pitanje ekonomske opravdanosti projekta.

ALMIR BEČAREVIĆ, nekadašnji direktor kompanije BH-Gas “Ono što sada možemo čuti je da se želi preko tri plinske elektrane dokazati isplativost ovog projekta plus, moram naglasiti i to da Elektroprivreda BiH želi dvije plinske elektrane tako da mi nije jasno kako pet plinskih elektrana može biti na ovom kapacitetu gasovoda i ono što nam stanje govori je da je realan rok ako se uopće krene u izgradnju 2031”.

HAZIM BAŠIĆ, profesor na Mašinskom fakultetu UNSA-e “Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument političke moći. Ova investicija bi stoga mogla odvesti državu iz takozvane ruske energetske zavisnosti u zavisnost sumnjivog i kapitala i privatnog monopola”.

Dok vlasti u BiH najavljuju nastavak Južne gasne interkonekcije uprkos otvorenim pravnim i političkim pitanjima, projekat je dodatno dobio međunarodni okvir nedavnim potpisivanjem sporazuma u Dubrovniku između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o njegovoj realizaciji i jačanju energetske povezanosti. Ipak, i dalje ostaje otvoreno pitanje državne imovine i tempa kojim će se projekat zaista moći provesti u praksi.