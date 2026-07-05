Kako žive strani radnici u BiH, jesu li zadovoljni primanjima i mogu li štedjeti?

I Bosna i Hercegovina, kao i zemlje u regionu, u nedostatku domaće radnje snage prinuđena je zapošljavati strane radnike, kojih je u našoj zemlji trenutno oko 8000. Neki od njih, u razgovoru za Fenu, otkrili su kako žive u BiH, jesu li zadovoljni primanjima te da li mogu nešto uštedjeti i poslati svojoj porodici.

Tejas Mudu iz Mauricijusa, koji u našoj zemlji radi kao kuhar, kazao je kako živi sam te da je zadovoljan smještajem.

Hrana je, kaže, također dobra, voli bosansku hranu, ali je donio i neke začine s Mauricijusa koji mu pomažu u pripremi jela.

– Svaki put kada sam slobodan, izlazim i posjećujem brojna mjesta. Ovdje imam dosta prijatelja iz BiH s kojima izlazim i s kojima se družim – kaže Mudu.

Primanjima je zadovoljan, a ponešto može i uštedjeti.

– Plaća je dobra i zadovoljan sam, a pošto sam sam mogu i uštedjeti te to poslati svojoj porodici – kazao je.

Dopadaju mu se naši ljudi, kultura i noćni život.

– U BiH najviše volim ljude, imaju poštovanja, a što se tiče drugih stvari dopadaju mi se kultura, hrana i noćni život. Do sada nisam imao neugodnih iskustava, dobar sam prema ljudima i onda su i oni dobri prema meni – kazao je, dodavši da u BiH ostaje do kraja augusta.

Paula iz Filipina, koja također radi u jednom bh. ugostiteljskom objektu, u BiH je oko godinu dana, stekla je dosta prijatelja, a primanja su joj, kako kaže, zadovoljavajuća.

– Što se tiče hrane, prvo tražimo azijske namirnice u dućanima kao što su slatki chilly umak, soju, začine, pogotovo rižu jer nju jedemo puno i onda to kuhamo. Ovdje sam oko godinu dana i probala sam većinu bosanske hrane, a najviše mi se sviđaju ćevapi i burek. Plaća mi je zadovoljavajuća, a obavezna sam slati osam posto plaće u Filipine za svoju obitelj – dodala je.

U BiH je, kaže, našla prijatelje s kojima izlazi na kafu i druži se, a često izlaze i da večeraju.

– Najviše mi se sviđa turistički aspekt Bosne i Hercegovine, kao i što je ovdje povoljnije nego u zemljama Bliskog istoka i državama Zaljeva, gdje mi je najamnina bila skuplja. Također, lijepo mi je što mogu mnoga mjesta vrlo lako posjetiti preko javnih prijevoza. Loša stvar je što se ovdje trgovine zatvaraju ranije, oko 22 sata, a to mi ne odgovara, jer nekada navečer radim dokasno. Još jedna loša stvar je što romska populacija nekad pokušava da nas džepari, vjerovatno jer misle da smo turisti, ali smo se navikli nositi s tim- naglašava Paula.

Kaže da je imala par neugodnih iskustava vezano uz rasizam kao Azijatkinja, ali to pripisuje nedovoljnoj obrazovanosti šačice pojedinaca.

Procjenjuje se da u BiH trenutno radi oko 8000 stranih radnika, a iz Agencije za zapošljavanje UNIDAD ističu kako se broj radnika iz dana u dan mijenja te da je teško dati konkretniji podatak. Najviše njih dolazi iz Indije, Nepala, Turske i Srbije.

Iz UNIDAD-a su ranije naglasili kako je najveći nedostatak radne snage u građevinskom sektoru, ugostiteljstvu i proizvodnoj industriji. Upravo su kompanije iz ovih sektora one koje najčešće zapošljavaju strane radnike kako bi održale kontinuitet poslovanja.