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Košarkaši BiH otputovali za Beograd, gdje sutra igraju protiv Srbije

Košarkaši BiH otputovali za Beograd, gdje sutra igraju protiv Srbije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo za Beograd, gdje će sutra navečer u sklopu 6. kola sa početkom u 20 sati igrati zadnji meč kvalifikacija prve grupne faze za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

“Zmajevi” su u četvrtak navečer u Zenici, u okviru zadnjeg “prozora” prve grupne faze, poraženi od lidera grupe C, selekcije Turske rezultatom 75:82, a sutra igraju i uzvratni meč protiv Srbije, od koje su krajem prošle godine u Sarajevu poreženi sa 72:74.

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Sutrašnji će meč odlučiti i koja će selekcija završiti kao treća u grupi C, u kojoj je sigurno prva Turska, a zadnja Švicarska.

Selektor Dario Gjergja na put je poveo sljedeće igrače: Amara Alibegovića, Edina Atića, Adina Vrabca, Emana Šertovića, Amara Gegića, Stefana Simanića, Aleksandra Lazića, Darka Talića, Aliju Islamovića, Kenana Kamenjaša, Asima Gutića, Alena Pjanića i Luku Garzu.

Turska i Švicarska sutra u 18 sati igraju svoj međusobni meč 6. kola, u okviru iste grupe. Poredak u grupi C: Turska 5-0, Srbija 3-2, BiH, 2-3 i Švicarska 0-5.

Turska, Srbija i BiH ranije su osigurale prolaz u narednu fazu, gdje će se ukrstiti s tri selekcije iz grupe D.

Sigurni rivali su Italija i Litvanija, a treća selekcija biće poznata nakon što danas zadnji meč odigraju Velika Britanija i Island. U okviru iste grupe danas igraju i Italija – Litvanija.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo za Beograd, gdje će sutra navečer u sklopu 6. kola sa početkom u 20 sati igrati zadnji meč kvalifikacija prve grupne faze za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

“Zmajevi” su u četvrtak navečer u Zenici, u okviru zadnjeg “prozora” prve grupne faze, poraženi od lidera grupe C, selekcije Turske rezultatom 75:82, a sutra igraju i uzvratni meč protiv Srbije, od koje su krajem prošle godine u Sarajevu poreženi sa 72:74.

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Sutrašnji će meč odlučiti i koja će selekcija završiti kao treća u grupi C, u kojoj je sigurno prva Turska, a zadnja Švicarska.

Selektor Dario Gjergja na put je poveo sljedeće igrače: Amara Alibegovića, Edina Atića, Adina Vrabca, Emana Šertovića, Amara Gegića, Stefana Simanića, Aleksandra Lazića, Darka Talića, Aliju Islamovića, Kenana Kamenjaša, Asima Gutića, Alena Pjanića i Luku Garzu.

Turska i Švicarska sutra u 18 sati igraju svoj međusobni meč 6. kola, u okviru iste grupe. Poredak u grupi C: Turska 5-0, Srbija 3-2, BiH, 2-3 i Švicarska 0-5.

Turska, Srbija i BiH ranije su osigurale prolaz u narednu fazu, gdje će se ukrstiti s tri selekcije iz grupe D.

Sigurni rivali su Italija i Litvanija, a treća selekcija biće poznata nakon što danas zadnji meč odigraju Velika Britanija i Island. U okviru iste grupe danas igraju i Italija – Litvanija.

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IzvorFena

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