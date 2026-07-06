Stotine osmijeha obilježile treću Zeničku biciklijadu: “Ako će se pamtiti po dječijem smijehu, uspjeli smo” (FOTO)

Treće izdanje Zeničke biciklijade, održano u nedjelju u okviru manifestacije „Dani zeničkog sporta 2026“, još jednom je potvrdilo da je ovaj događaj prerastao u jednu od najprepoznatljivijih rekreativnih sportskih manifestacija u Zenici.

Stotine učesnika svih generacija provozale su se gradskim ulicama promovirajući zdrav način života, rekreaciju i zajedništvo, dok je centralni dio programa održan na Kamberovića polju uz zabavni sadržaj, muziku i brojne nagrade za učesnike.

Posebnu radost izazvala je tombola u kojoj su troje najsretnijih mališana osvojili nove bicikle, a organizatori su podijelili i niz drugih vrijednih nagrada.

Nakon uspješno završene manifestacije, jedan od organizatora Vedad Karić zahvalio je svima koji su doprinijeli realizaciji događaja, ističući da najveća vrijednost biciklijade nisu priznanja niti fotografije, već dječiji osmijesi i uspomene koje će učesnici ponijeti sa sobom.

– Nekada najveća nagrada nisu priznanja, fotografije ili aplauzi. Najveća nagrada su stotine dječijih osmijeha, iskrena radost i osjećaj da smo makar na jedan dan uspjeli djecu izvesti napolje, na bicikle, u igru i druženje – poručio je Karić.

Naglasio je da organizacija ovakvog događaja nije bila jednostavna, ali da je uz podršku brojnih volontera, prijatelja, roditelja i sponzora bilo moguće realizovati ideju koja je djeci pružila dan ispunjen sportom, druženjem i zabavom.

– Podijelili smo mnogo nagrada, a troje najsretnijih mališana kući je otišlo sa novim biciklima. Ipak, vjerujem da je najveća nagrada ono što će sva djeca ponijeti sa sobom – uspomene, nova prijateljstva i želju da što više vremena provode u sportu i igri – istakao je.

Zahvalio je svim sponzorima koji su podržali manifestaciju, kao i svakom učesniku koji je bio dio ovogodišnje biciklijade, poručivši da djeca zaslužuju više prilika za igru, sport i bezbrižno djetinjstvo.

Na kraju je uputio i poziv svim ljubiteljima biciklizma da se ponovo okupe naredne godine.

– Vidimo se ponovo na četvrtoj Zeničkoj biciklijadi – poručio je Karić.