Na Bistričaku obilježena 36. godišnjica SDA Zenica: Odgovornost se dokazuje rezultatima (FOTO)

Na Bistričaku je danas, u prisustvu predsjednika SDA Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, osnivača Stranke, brojnih članova i simpatizera te predstavnika društvenog, vjerskog i javnog života, svečano obilježena 36. godišnjica osnivanja Stranke demokratske akcije Zenica.

Prisutnima se obratio predsjednik SDA BiH Bakir Izetbegović, koji je govorio o aktuelnim političkim izazovima, naglašavajući važnost jedinstva, političke odgovornosti i dosljedne zaštite državnih interesa Bosne i Hercegovine.

„Budite ponosni što ste u Stranci demokratske akcije. Ovo je najjača patriotska stranka, najreferentnija, s najboljim kadrovima i najvećim iskustvom, stranka s najvećim zaslugama za Bosnu i Hercegovinu. Toga trebamo biti svjesni, to jačati i podmlađivati. Ako u njoj nešto nije dobro, to treba odstranjivati“, poručio je Izetbegović.

Nadovezujući se na poruke predsjednika Stranke, predsjednik Gradskog odbora SDA Zenica Nezir Pivić istakao je da ovogodišnji slogan „36 godina odgovornosti“ najbolje oslikava ulogu SDA kroz cijelu njenu historiju. Naglasio je da je Stranka demokratske akcije u najtežim trenucima preuzimala odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, a da tu odgovornost nosi i danas, potvrđujući je konkretnim rezultatima u interesu građana i Bosne i Hercegovine.

„Patriotizam našeg vremena ne dokazuje se riječima. Dokazuje se rezultatima. Građani od nas očekuju rad, poštenje i odgovornost, a upravo po tome moraju biti prepoznatljivi kadrovi Stranke demokratske akcije“, poručio je Pivić.

Odata je počast rahmetli Aliji Izetbegoviću, svim osnivačima SDA, šehidima, poginulim borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca, demobilisanim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine te svim patriotama koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani i opstanku Bosne i Hercegovine.

Poruke o važnosti očuvanja jedinstva Stranke, nastavka zajedničkog rada u interesu Bosne i Hercegovine te odgovornog djelovanja svih izabranih zvaničnika SDA, uz poruku da funkcije nisu privilegija nego odgovornost prema građanima, uputili su i potpredsjednik SDA BiH Mirsad Zaimović, član Predsjedništva SDA BiH Šefik Džaferović te predsjednik Kantonalnog odbora SDA Zeničko-dobojskog kantona Nermin Mandra.

Obilježavanje godišnjice završeno je zajedničkim druženjem članova i simpatizera, uz poruku da će Stranka demokratske akcije i u narednom periodu nastaviti graditi povjerenje građana odgovornim radom, jedinstvom i konkretnim rezultatima, ostajući dosljedna vrijednostima na kojima je osnovana prije 36 godina.