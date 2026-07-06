Eldin Huseinbegović koncertom zatvorio „Ljetne večeri Studio Teatra“

Koncertom jednog od najpoznatijih bosanskohercegovačkih kantautora Eldina Huseinbegovića spuštena je zavjesa na jubilarno, deseto izdanje Festivala „Ljetne večeri Studio Teatra“ u Zenici. Prvi put od osnivanja manifestacije završna festivalska noć bila je rezervisana za muzički program, a publika je taj potez organizatora nagradila ispunjenim gledalištem i odličnom atmosferom.

Stotine posjetilaca zajedno su pjevale Huseinbegovićeve najveće hitove, a plato Doma Armije pretvoren je u otvorenu koncertnu pozornicu na kojoj su se tokom cijele večeri smjenjivali emocije, aplauzi i ovacije.

Pet festivalskih večeri, hiljade posjetilaca i još jedna potvrda da su „Ljetne večeri Studio Teatra“ prerasle u jednu od najznačajnijih ljetnih kulturnih manifestacija u Zenici.

Tokom pet dana plato Doma Armije bio je mjesto okupljanja ljubitelja pozorišta i kulture, koji su imali priliku pogledati četiri predstave te po prvi put prisustvovati koncertu u okviru festivalskog programa.

Festival je otvorila zagrebačka predstava „Vrata do“, dok je druge večeri publiku oduševio legendarni Zijah Sokolović monodramom „Lijevo desno glumac“. Zbog kiše predstava je, umjesto na otvorenoj sceni, odigrana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Treće festivalske večeri izvedena je duodrama „Derviš i smrt“, dok je četvrtu večer publika ispratila predstavu „Nije bila peta, bila je deveta“ u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla.

Završnica jubilarnog festivala donijela je i najveću novinu u njegovoj desetogodišnjoj historiji. Umjesto tradicionalne pozorišne predstave, posljednja festivalska noć bila je rezervisana za solistički koncert Eldina Huseinbegovića, koji je svojim hitovima ispunio ljetnu scenu i raspjevao stotine posjetilaca.

Foto: Zenit.ba

Ovogodišnje izdanje bilo je posebno zanimljivo i zbog još jednog detalja koji su primijetili redovni posjetioci. Nakon niza godina u programu nije bilo kultne predstave „Državni lopov“, koja je gotovo postala sinonim za zatvaranje festivala. Predstava je godinama okupljala brojnu publiku, a njeno izvođenje gotovo je redovno pratila ljetna kiša. Ove godine taj “ritual” je izostao, a završnica je protekla uz muziku i odličnu atmosferu pod otvorenim nebom.

Deseto izdanje festivala još jednom je pokazalo da je Studio Teatar uspio izgraditi manifestaciju koja iz godine u godinu privlači sve više publike i renomiranih umjetnika. Kroz spoj pozorišta i muzike, „Ljetne večeri Studio Teatra“ potvrđuju da Zenica tokom ljeta ima događaj koji odavno prevazilazi lokalne okvire.