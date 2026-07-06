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Više od 500 osoba preminulo od ebole u Kongu

Više od 500 osoba preminulo od ebole u Kongu

Broj preminulih od ebole u Kongu porstao je na 506, javila je Novinska agencija Konga, pozivajući se na izvještaj kongoanske Vlade.

U izvještaju se navodi da je do sada registrovan ukupno 1.561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi.

Prema zvaničnim podacima, do sada je hospitalozovano 628 ljudi.

Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4 posto.

Broj preminulih od ebole u Kongu porstao je na 506, javila je Novinska agencija Konga, pozivajući se na izvještaj kongoanske Vlade.

U izvještaju se navodi da je do sada registrovan ukupno 1.561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi.

Prema zvaničnim podacima, do sada je hospitalozovano 628 ljudi.

Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4 posto.

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IzvorAgencije
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