Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

VijestiZDKZenica

Zatvorena dionica autoceste kod Nemile: Saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17

Zatvorena dionica autoceste kod Nemile: Saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17

Nemila Vranduk Autoput A1

Vozači koji danas putuju kroz Zeničko-dobojski kanton trebaju računati na izmijenjen režim saobraćaja zbog nastavka radova na izgradnji poddionice autoceste A-1 Nemila – Vranduk.

Zbog izvođenja radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste Golubinja – Nemila, a sav saobraćaj preusmjeren je na magistralni put M-17, što može uzrokovati povremeno usporenu vožnju i stvaranje gužvi, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Grad Zenica Rijeka Bosna U Porastu
Zeničko-dobojski kanton 05.07.2026
Objavljena nova rang-lista razvijenosti u FBiH: Zenica pala za 3 mjesta
Grad Zenica
Zenica 05.07.2026
Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH
Zeničko-dobojski kanton 03.07.2026
Motociklista povrijeđen u sudaru s taksi vozilom na Bulevaru u Zenici

Dodatni radovi izvode se i na dionici autoceste A-1 Kakanj – Lašva, gdje je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica u dužini od oko tri kilometra. Vozila se na tom dijelu kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.

Iz Bosanskohercegovački auto-moto klub navode da povoljni vremenski uslovi pogoduju odvijanju saobraćaja, ali upozoravaju vozače na povećan oprez na svim dionicama na kojima su u toku radovi. Apeluju da se poštuje privremena saobraćajna signalizacija, održava sigurno odstojanje između vozila te izbjegavaju rizična preticanja.

Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila uglavnom nisu duža od 30 minuta, dok je na graničnom prelazu Granični prelaz Velika Kladuša pojačan promet na izlazu iz zemlje. Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES), na pojedinim graničnim prelazima moguća su i duža čekanja.

Vozači koji danas putuju kroz Zeničko-dobojski kanton trebaju računati na izmijenjen režim saobraćaja zbog nastavka radova na izgradnji poddionice autoceste A-1 Nemila – Vranduk.

Zbog izvođenja radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste Golubinja – Nemila, a sav saobraćaj preusmjeren je na magistralni put M-17, što može uzrokovati povremeno usporenu vožnju i stvaranje gužvi, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Grad Zenica Rijeka Bosna U Porastu
Zeničko-dobojski kanton 05.07.2026
Objavljena nova rang-lista razvijenosti u FBiH: Zenica pala za 3 mjesta
Grad Zenica
Zenica 05.07.2026
Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH
Zeničko-dobojski kanton 03.07.2026
Motociklista povrijeđen u sudaru s taksi vozilom na Bulevaru u Zenici

Dodatni radovi izvode se i na dionici autoceste A-1 Kakanj – Lašva, gdje je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica u dužini od oko tri kilometra. Vozila se na tom dijelu kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.

Iz Bosanskohercegovački auto-moto klub navode da povoljni vremenski uslovi pogoduju odvijanju saobraćaja, ali upozoravaju vozače na povećan oprez na svim dionicama na kojima su u toku radovi. Apeluju da se poštuje privremena saobraćajna signalizacija, održava sigurno odstojanje između vozila te izbjegavaju rizična preticanja.

Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila uglavnom nisu duža od 30 minuta, dok je na graničnom prelazu Granični prelaz Velika Kladuša pojačan promet na izlazu iz zemlje. Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES), na pojedinim graničnim prelazima moguća su i duža čekanja.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
broken clouds
15.3 ° C
15.3 °
15.3 °
75%
0.8m/s
52%
pon
26 °
uto
30 °
sri
31 °
čet
29 °
pet
32 °