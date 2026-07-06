Zatvorena dionica autoceste kod Nemile: Saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17
Zatvorena dionica autoceste kod Nemile: Saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17
Vozači koji danas putuju kroz Zeničko-dobojski kanton trebaju računati na izmijenjen režim saobraćaja zbog nastavka radova na izgradnji poddionice autoceste A-1 Nemila – Vranduk.
Zbog izvođenja radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste Golubinja – Nemila, a sav saobraćaj preusmjeren je na magistralni put M-17, što može uzrokovati povremeno usporenu vožnju i stvaranje gužvi, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja.
Dodatni radovi izvode se i na dionici autoceste A-1 Kakanj – Lašva, gdje je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica u dužini od oko tri kilometra. Vozila se na tom dijelu kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.
Iz Bosanskohercegovački auto-moto klub navode da povoljni vremenski uslovi pogoduju odvijanju saobraćaja, ali upozoravaju vozače na povećan oprez na svim dionicama na kojima su u toku radovi. Apeluju da se poštuje privremena saobraćajna signalizacija, održava sigurno odstojanje između vozila te izbjegavaju rizična preticanja.
Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila uglavnom nisu duža od 30 minuta, dok je na graničnom prelazu Granični prelaz Velika Kladuša pojačan promet na izlazu iz zemlje. Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES), na pojedinim graničnim prelazima moguća su i duža čekanja.
Vozači koji danas putuju kroz Zeničko-dobojski kanton trebaju računati na izmijenjen režim saobraćaja zbog nastavka radova na izgradnji poddionice autoceste A-1 Nemila – Vranduk.
Zbog izvođenja radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste Golubinja – Nemila, a sav saobraćaj preusmjeren je na magistralni put M-17, što može uzrokovati povremeno usporenu vožnju i stvaranje gužvi, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja.
Dodatni radovi izvode se i na dionici autoceste A-1 Kakanj – Lašva, gdje je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica u dužini od oko tri kilometra. Vozila se na tom dijelu kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.
Iz Bosanskohercegovački auto-moto klub navode da povoljni vremenski uslovi pogoduju odvijanju saobraćaja, ali upozoravaju vozače na povećan oprez na svim dionicama na kojima su u toku radovi. Apeluju da se poštuje privremena saobraćajna signalizacija, održava sigurno odstojanje između vozila te izbjegavaju rizična preticanja.
Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila uglavnom nisu duža od 30 minuta, dok je na graničnom prelazu Granični prelaz Velika Kladuša pojačan promet na izlazu iz zemlje. Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES), na pojedinim graničnim prelazima moguća su i duža čekanja.
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