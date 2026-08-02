Fadil Imamović proglašen Prijateljem romske zajednice: U Jasenovcu otvoren spomen-park i otkrivena spomen-ploča zeničkom humanisti

Na Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, koji se obilježava 2. augusta, u mjestu Uštice kod Jasenovca otvoren je spomen-park “Naši prijatelji”, gdje je postavljena i spomen-ploča Fadilu Imamoviću, uglednom Zeničaninu koji je proglašen Prijateljem romske zajednice.

Fadil Imamović bio je sudija i advokat, predsjednik Sabora Islamske zajednice te jedan od najuglednijih građana Zenice prošlog stoljeća. Posebno je ostao upamćen kao organizator i jedan od potpisnika Zeničke rezolucije iz 1942. godine.

Na spomen-ploči istaknuto je da je Imamović bio inicijator Zeničke rezolucije, donesene 26. maja 1942. godine, kojom je 27 uglednih Bošnjaka zatražilo da njihovi romski sugrađani budu izuzeti od deportacije u koncentracioni logor Jasenovac i sigurne smrti. Rezoluciju je odnio vodstvu Islamske zajednice u Sarajevu, a njen krajnji rezultat bio je prekid progona Roma.

Ceremonija je održana uz prisustvo predstavnika Vlade i Sabora Republike Hrvatske, brojnih udruženja, javnih i kulturnih radnika iz Hrvatske i drugih zemalja, a događaj je prenosila Hrvatska radiotelevizija.

Saborski zastupnik i predstavnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi istakao je kako su Fadil Imamović i ostali potpisnici Zeničke rezolucije pokazali izuzetnu građansku hrabrost i moralni integritet.

– Uprkos neizvjesnim posljedicama, imali su snage da organizirano i javno stanu u zaštitu svojih romskih komšija, potvrđujući dosljednost islamskim vrijednostima, humanosti i antifašizmu – poručio je Kajtazi.

Među prisutnima su bili i Velida Imamović Sarajlić, kćerka Fadila Imamovića, te muftija zenički hafiz Mevludin Dizdarević. Nakon otkrivanja spomen-ploče i spomen-parka “Naši prijatelji”, muftija Dizdarević uručio je Veljku Kajtaziju kopiju Zeničke rezolucije.

Podsjetimo, Evropski parlament proglasio je 2. august Danom sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, kada se odaje počast za više od 500.000 ubijenih Roma širom Evrope.

Zenička rezolucija, potpisana u Sultan Ahmedovoj medresi u Zenici, ostaje jedno od najsnažnijih svjedočanstava građanske hrabrosti i solidarnosti u najtežim vremenima, zbog čega priznanje dodijeljeno Fadilu Imamoviću predstavlja i priznanje vrijednostima koje su tada branili njegovi sugrađani.