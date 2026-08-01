Dino Merlin održao prvi koncert na Koševu: Hvala vam za nevjerovatnu noć

Legendarni Dino Merlin održao je prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Publici je priredio spektakl koji će se dugo pamtiti.

“Hvala vam za nevjerovatnu noć. Uživao sam u svakom trenu. Malo su me uzele emocije, ali to je tako kad si u svom gradu. Ne znam odgovor na sva pitanja, na ono što se dešava u svijetu i oko nas, ali svako od nas ima pristup jednom svjetlu. Čuvajte to svjetlo za našu djecu naše unuke koji dolaze. Neka iz Sarajeva večeras ode u svijet želja za mir svim dobrim ljudima ovoga svijeta. Živi mladosti!”, rekao je Dino Merlin na kraju koncerta.

Publika se počela okupljati u centru grada još od ranih večernjih sati. Rijeka ljudi kretala se prema Koševu, radujući se što su nakon 11 godina dočekali koncert muzičkog čarobnjaka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Dino Merlin izašao je na scenu iza 21 sat i odmah izazvao euforiju u publici. Koncert je otvorio pjesmom “Da šutiš”. Uslijedili su i drugi hitovi iz njegove karijere koja traje više od 40 godina, a među njima su: “Kad si rekla da me voliš”, “Hajde noćas mi dođi”, “Sve je laž”, “Je l’ Sarajevo gdje je nekad bilo” i druge.

Desetine hiljada glasova pretvorili su se u jedan glas. To više nisu samo pjesme, to su komadići njihovih života, prve ljubavi, tuge i svega ostalog.

Tokom koncerta se, između ostalog, prisjetio svojih dogodovština iz mladosti na Koševu.

“Je li vam lijepo večeras? Sad ovako ću vam nešto reći – tako mi je lijepo. Kada sam imao 12, 15 godina, ovdje su se igrale velike utakmice. Igrali su ovdje neki velikani, jednog nisam zapamtio jer je bio stariji. To je bio Asim Ferhatović Hase, po njemu se zove ovaj stadion. Nisam imao za karte, kada sam bio mali bilo: ‘Čiko, mogu li s vama?’ i neko te uzme i provuče te. Kada smo bili veći, onda smo preskakali ove zidove da vidimo spektakl. Sada bih ja preskočio ovaj zid da vidim ovaj spektakl. Hvala što ste tu”, kazao je Dino Merlin.

Kao gošće su nastupile Senidah i Ivana Banfić. Sa Senidom je otpjevao “Dođi”, a s Ivanom “Godinama”. Odao je počast Halidu Bešliću uz poseban dron show. Na harmonici su izvedeni “Ljiljani”, nakon čega je uslijedila pjesma “Godino vrela”.

Dino Merlin se tokom koncerta obratio svojoj supruzi Ameli koja mu je podrška od prvog dana.

“Prije ove sljedeće pjesme ima jedna zelenooka među vama. To je moja supruga Amela. To je moja djevojčica jer oči nikad ne stare. Amela se sad pita šta mi je jer ovo nikad nisam radio. Amela, želim da ti kažem da te volim i zahvalim se što si me trpjela. Sve moje hirove. Čeka te mjesto u Džennetu. Nismo mogli imati prvi ples, ali ovo je pjesma za tebe i naš prvi ples”, rekao je i posvetio joj pjesmu “Zauvijek ovako”.

Sinoćnji koncert je potvrda trajanja opusa koji već decenijama povezuje ljude, dokazujući da koševske noći s pravom nose status najvećih muzičkih praznika u Sarajevu. On će naredna dva koncerta održati večeras, 1. augusta i nedjelju, 2. augusta.