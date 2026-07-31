Sindikat za utorak inicirao hitan sastanak u Vladi FBiH s menadžmentom o Nove Željezare Zenica
Sindikat za utorak inicirao hitan sastanak u Vladi FBiH s menadžmentom o Nove Željezare Zenica
Na zahtjev Sindikata Nove Željezare Zenica i Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH dali su pristanak na održavanje hitnog sastanka s menadžmentom Nove Željezare Zenica, koji bi trebao biti održan 4. augusta u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, potvrdio je predsjednik Sindikata NŽZ-a Rašid Fetić.
Kako je rekao, aktuelna situacija i položaj radnika ove kompanije nameće potrebu održavanja ovog sastanka, jer bi Općinski sud u Zenici početkom narednog mjeseca mogao donijeti rješenje o otvaranju stečaja, a po prijedlogu NŽZ-a.
“Time bi prestao radni odnos za oko 1.500 radnika, što je ravno katastrofi”, ističe Fetić u izjavi Feni.
Sindikat je, kaže on, spreman prisustvovati sastanku u svakom terminu, a podsjećaju da su Vlada FBiH i menadžment NŽZ-a u svojim ranijim saopćenjima najavljivali kako su spremni za sudjelovanje na ovakvom sastanku.
“Očekujemo potvrdu menadžmenta NŽZ-a da će prisustvovati sastanku. Vjerujem da će potvrditi u toku dana te da bi se već na tom sastanku moglo postići konačno rješenje za nas”, kaže Fetić.
Na zahtjev Sindikata Nove Željezare Zenica i Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH dali su pristanak na održavanje hitnog sastanka s menadžmentom Nove Željezare Zenica, koji bi trebao biti održan 4. augusta u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, potvrdio je predsjednik Sindikata NŽZ-a Rašid Fetić.
Kako je rekao, aktuelna situacija i položaj radnika ove kompanije nameće potrebu održavanja ovog sastanka, jer bi Općinski sud u Zenici početkom narednog mjeseca mogao donijeti rješenje o otvaranju stečaja, a po prijedlogu NŽZ-a.
“Time bi prestao radni odnos za oko 1.500 radnika, što je ravno katastrofi”, ističe Fetić u izjavi Feni.
Sindikat je, kaže on, spreman prisustvovati sastanku u svakom terminu, a podsjećaju da su Vlada FBiH i menadžment NŽZ-a u svojim ranijim saopćenjima najavljivali kako su spremni za sudjelovanje na ovakvom sastanku.
“Očekujemo potvrdu menadžmenta NŽZ-a da će prisustvovati sastanku. Vjerujem da će potvrditi u toku dana te da bi se već na tom sastanku moglo postići konačno rješenje za nas”, kaže Fetić.
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