Mađarsku čeka kritičnih pet dana: Premijer pozvao na štednju struje

Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih pet dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar.

Električna mreža i javne službe biće pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na “Fejsbuku”.

On je zatražio od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim satima, kada je mreža najopterećenija.