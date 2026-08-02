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Mađarsku čeka kritičnih pet dana: Premijer pozvao na štednju struje

Mađarsku čeka kritičnih pet dana: Premijer pozvao na štednju struje

Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih pet dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar.

Električna mreža i javne službe biće pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na “Fejsbuku”.

On je zatražio od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim satima, kada je mreža najopterećenija.

Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih pet dana jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola vijeka, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar.

Električna mreža i javne službe biće pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na “Fejsbuku”.

On je zatražio od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim satima, kada je mreža najopterećenija.

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IzvorZenit.ba
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