Izgradnjom modernog kompleksa u Zenici vrijednog 100 miliona KM Trg rudara dobija novi izgled
Izgradnjom modernog kompleksa u Zenici vrijednog 100 miliona KM Trg rudara dobija novi izgled
Trg rudara, jedan od centralnih gradskih prostora u Zenici, postepeno dobija novi izgled. Nakon višegodišnjeg zastoja počela je izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u gradu, koji uključuje i 100-metarski toranj, jedan od najviših u Bosni i Hercegovini.
Novi vlasnici kompanije Euro-mont, koja je nositelj investicije, ističu da bi do kraja godine konture objekta trebale biti vidljive. Rok izgradnje čitavog kompleksa je tri godine, uz ukupnu investiciju od oko 100 milliona KM, što je trenutno čini jednom od najvećih investicija ne samo u Zenici već i u BiH.
Iako je gradnja kompleksa na Trgu rudara dugo pripremana zbog problema u kojima se našao prethodni vlasnik, do realizacije dolazi tek sada. Cilj je centralni dio grada učiniti modernijim i privlačnijim te značajno uticati i na ukupni kvalitet života u Zenici.
Investitori, a riječ je o grupacijama koje predvode firme ALMY Zenica i Bossil doo, navode da njihov projekt podrazumijeva četiri etaže u zemlji, četiri lamele spratnosti od dva do osam spratova (plus prizemlje), te toranj P+31 visok 100 metara.
Radi se o 7.053 kvadratna metra poslovnih prostora, 447 stambenih jedinica i 486 parking mjesta. Investitori ističu da će biti ispoštovani najviši građevinski i ekološki standardi, kako bi cijeli grad dobio ugodan i koristan urbani kompleks.
Trg rudara, jedan od centralnih gradskih prostora u Zenici, postepeno dobija novi izgled. Nakon višegodišnjeg zastoja počela je izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u gradu, koji uključuje i 100-metarski toranj, jedan od najviših u Bosni i Hercegovini.
Novi vlasnici kompanije Euro-mont, koja je nositelj investicije, ističu da bi do kraja godine konture objekta trebale biti vidljive. Rok izgradnje čitavog kompleksa je tri godine, uz ukupnu investiciju od oko 100 milliona KM, što je trenutno čini jednom od najvećih investicija ne samo u Zenici već i u BiH.
Iako je gradnja kompleksa na Trgu rudara dugo pripremana zbog problema u kojima se našao prethodni vlasnik, do realizacije dolazi tek sada. Cilj je centralni dio grada učiniti modernijim i privlačnijim te značajno uticati i na ukupni kvalitet života u Zenici.
Investitori, a riječ je o grupacijama koje predvode firme ALMY Zenica i Bossil doo, navode da njihov projekt podrazumijeva četiri etaže u zemlji, četiri lamele spratnosti od dva do osam spratova (plus prizemlje), te toranj P+31 visok 100 metara.
Radi se o 7.053 kvadratna metra poslovnih prostora, 447 stambenih jedinica i 486 parking mjesta. Investitori ističu da će biti ispoštovani najviši građevinski i ekološki standardi, kako bi cijeli grad dobio ugodan i koristan urbani kompleks.
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