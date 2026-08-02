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Saobraćajna nesreća kod Zenice: Potpuna obustava saobraćaja na M-17 nakon sudara dva automobila

Saobraćajna nesreća kod Zenice: Potpuna obustava saobraćaja na M-17 nakon sudara dva automobila

Na magistralnom putu M-17, u blizini Lašvanske petlje, kod Janjičkih slapova, danas u 16:10 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila.

Kako je za Zenit potvrdio dežurni operativni Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na mjesto nesreće odmah su upućeni pripadnici policije i ekipa Hitne medicinske pomoći.

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Zbog saobraćajne nesreće na ovoj dionici magistralnog puta uvedena je potpuna obustava saobraćaja, dok traje intervencija nadležnih službi i uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o uzroku nesreće. Više detalja bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

Na magistralnom putu M-17, u blizini Lašvanske petlje, kod Janjičkih slapova, danas u 16:10 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila.

Kako je za Zenit potvrdio dežurni operativni Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na mjesto nesreće odmah su upućeni pripadnici policije i ekipa Hitne medicinske pomoći.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 31.07.2026
Totalna obustava saobraćaja na magistralnom putu Žepče–Nemila nakon sudara tri vozila
Traka Policija
Zeničko-dobojski kanton 30.07.2026
Muškarac zadobio teške tjelesne povrede nakon napada u Zenici, policija traga za napadačima
Provala
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
Teška krađa u Zenici: Iz stana ukraden televizor

Zbog saobraćajne nesreće na ovoj dionici magistralnog puta uvedena je potpuna obustava saobraćaja, dok traje intervencija nadležnih službi i uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o uzroku nesreće. Više detalja bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

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IzvorZenit.ba

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