Saobraćajna nesreća kod Zenice: Potpuna obustava saobraćaja na M-17 nakon sudara dva automobila

Na magistralnom putu M-17, u blizini Lašvanske petlje, kod Janjičkih slapova, danas u 16:10 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila.

Kako je za Zenit potvrdio dežurni operativni Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na mjesto nesreće odmah su upućeni pripadnici policije i ekipa Hitne medicinske pomoći.

Zbog saobraćajne nesreće na ovoj dionici magistralnog puta uvedena je potpuna obustava saobraćaja, dok traje intervencija nadležnih službi i uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o uzroku nesreće. Više detalja bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja.