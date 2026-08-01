Muharemović oduševio na debiju za Leeds: Engleski mediji ga već vide kao veliko pojačanje (VIDEO)

Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović imao je debi iz snova u dresu Leeds Uniteda. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda, koju je Leeds dobio rezultatom 1:0, 23-godišnji stoper ostavio je sjajan utisak i odmah zaradio brojne pohvale engleskih medija.

Muharemović je odigrao 87 minuta i bio jedan od najzapaženijih igrača na terenu. Pokazao je sigurnost, mirnoću u iznošenju lopte te odličnu pozicionu igru, zbog čega su ga mnogi izdvojili kao jednog od najboljih pojedinaca susreta.

Portal Leeds Live istakao je da je bh. reprezentativac imao “blistav debi”, naglašavajući njegovu čvrstinu u odbrani, pravovremene intervencije i sigurnost u pas igri. Posebno su pohvaljeni njegovi dueli s napadačem Sunderlanda Brianom Brobbeyjem, kojeg je Muharemović u nekoliko navrata potpuno neutralisao.

Pozitivne reakcije stigle su i iz tabora Sunderlanda. Portal Roker Report naveo je da je Muharemović zajedno s Gabrielom Gudmundssonom praktično zatvorio lijevu stranu Leedsove odbrane, ocijenivši njegov nastup kao “odličan” i jedan od razloga zbog kojih Sunderland nije uspio ozbiljnije zaprijetiti.

Navijači Leedsa na društvenim mrežama također nisu krili oduševljenje. Mnogi su istakli njegovu agresivnost, sigurnost i kvalitet lijeve noge, uz komentare da je klub dobio stopera koji bi mogao biti važno rješenje za novu sezonu u Premier ligi.

Muharemović je ovog ljeta stigao u Leeds nakon odlične sezone u Italiji i nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, a već u prvom nastupu pokazao je zašto ga u engleskom klubu smatraju jednim od perspektivnijih pojačanja u odbrani.