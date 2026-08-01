Muharemović oduševio na debiju za Leeds: Engleski mediji ga već vide kao veliko pojačanje (VIDEO)
Muharemović oduševio na debiju za Leeds: Engleski mediji ga već vide kao veliko pojačanje (VIDEO)
Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović imao je debi iz snova u dresu Leeds Uniteda. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda, koju je Leeds dobio rezultatom 1:0, 23-godišnji stoper ostavio je sjajan utisak i odmah zaradio brojne pohvale engleskih medija.
Muharemović je odigrao 87 minuta i bio jedan od najzapaženijih igrača na terenu. Pokazao je sigurnost, mirnoću u iznošenju lopte te odličnu pozicionu igru, zbog čega su ga mnogi izdvojili kao jednog od najboljih pojedinaca susreta.
Portal Leeds Live istakao je da je bh. reprezentativac imao “blistav debi”, naglašavajući njegovu čvrstinu u odbrani, pravovremene intervencije i sigurnost u pas igri. Posebno su pohvaljeni njegovi dueli s napadačem Sunderlanda Brianom Brobbeyjem, kojeg je Muharemović u nekoliko navrata potpuno neutralisao.
Pozitivne reakcije stigle su i iz tabora Sunderlanda. Portal Roker Report naveo je da je Muharemović zajedno s Gabrielom Gudmundssonom praktično zatvorio lijevu stranu Leedsove odbrane, ocijenivši njegov nastup kao “odličan” i jedan od razloga zbog kojih Sunderland nije uspio ozbiljnije zaprijetiti.
Navijači Leedsa na društvenim mrežama također nisu krili oduševljenje. Mnogi su istakli njegovu agresivnost, sigurnost i kvalitet lijeve noge, uz komentare da je klub dobio stopera koji bi mogao biti važno rješenje za novu sezonu u Premier ligi.
Muharemović je ovog ljeta stigao u Leeds nakon odlične sezone u Italiji i nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, a već u prvom nastupu pokazao je zašto ga u engleskom klubu smatraju jednim od perspektivnijih pojačanja u odbrani.
Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović imao je debi iz snova u dresu Leeds Uniteda. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda, koju je Leeds dobio rezultatom 1:0, 23-godišnji stoper ostavio je sjajan utisak i odmah zaradio brojne pohvale engleskih medija.
Muharemović je odigrao 87 minuta i bio jedan od najzapaženijih igrača na terenu. Pokazao je sigurnost, mirnoću u iznošenju lopte te odličnu pozicionu igru, zbog čega su ga mnogi izdvojili kao jednog od najboljih pojedinaca susreta.
Portal Leeds Live istakao je da je bh. reprezentativac imao “blistav debi”, naglašavajući njegovu čvrstinu u odbrani, pravovremene intervencije i sigurnost u pas igri. Posebno su pohvaljeni njegovi dueli s napadačem Sunderlanda Brianom Brobbeyjem, kojeg je Muharemović u nekoliko navrata potpuno neutralisao.
Pozitivne reakcije stigle su i iz tabora Sunderlanda. Portal Roker Report naveo je da je Muharemović zajedno s Gabrielom Gudmundssonom praktično zatvorio lijevu stranu Leedsove odbrane, ocijenivši njegov nastup kao “odličan” i jedan od razloga zbog kojih Sunderland nije uspio ozbiljnije zaprijetiti.
Navijači Leedsa na društvenim mrežama također nisu krili oduševljenje. Mnogi su istakli njegovu agresivnost, sigurnost i kvalitet lijeve noge, uz komentare da je klub dobio stopera koji bi mogao biti važno rješenje za novu sezonu u Premier ligi.
Muharemović je ovog ljeta stigao u Leeds nakon odlične sezone u Italiji i nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, a već u prvom nastupu pokazao je zašto ga u engleskom klubu smatraju jednim od perspektivnijih pojačanja u odbrani.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.