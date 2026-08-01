Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Sport

Muharemović oduševio na debiju za Leeds: Engleski mediji ga već vide kao veliko pojačanje (VIDEO)

Muharemović oduševio na debiju za Leeds: Engleski mediji ga već vide kao veliko pojačanje (VIDEO)

Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović imao je debi iz snova u dresu Leeds Uniteda. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda, koju je Leeds dobio rezultatom 1:0, 23-godišnji stoper ostavio je sjajan utisak i odmah zaradio brojne pohvale engleskih medija.

Muharemović je odigrao 87 minuta i bio jedan od najzapaženijih igrača na terenu. Pokazao je sigurnost, mirnoću u iznošenju lopte te odličnu pozicionu igru, zbog čega su ga mnogi izdvojili kao jednog od najboljih pojedinaca susreta.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 29.07.2026
NK Čelik se pojačao s iskusnim napadačem Dejanom Vidićem
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
Regoje: Spremni dočekujemo početak Premijer lige (VIDEO)
Zeničko-dobojski kanton 27.07.2026
Haris Adilović: Na Elbrusu nas nije izdala priprema, već pogrešna vremenska prognoza (VIDEO)

Portal Leeds Live istakao je da je bh. reprezentativac imao “blistav debi”, naglašavajući njegovu čvrstinu u odbrani, pravovremene intervencije i sigurnost u pas igri. Posebno su pohvaljeni njegovi dueli s napadačem Sunderlanda Brianom Brobbeyjem, kojeg je Muharemović u nekoliko navrata potpuno neutralisao.

Pozitivne reakcije stigle su i iz tabora Sunderlanda. Portal Roker Report naveo je da je Muharemović zajedno s Gabrielom Gudmundssonom praktično zatvorio lijevu stranu Leedsove odbrane, ocijenivši njegov nastup kao “odličan” i jedan od razloga zbog kojih Sunderland nije uspio ozbiljnije zaprijetiti.

Navijači Leedsa na društvenim mrežama također nisu krili oduševljenje. Mnogi su istakli njegovu agresivnost, sigurnost i kvalitet lijeve noge, uz komentare da je klub dobio stopera koji bi mogao biti važno rješenje za novu sezonu u Premier ligi.

Muharemović je ovog ljeta stigao u Leeds nakon odlične sezone u Italiji i nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, a već u prvom nastupu pokazao je zašto ga u engleskom klubu smatraju jednim od perspektivnijih pojačanja u odbrani.

Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović imao je debi iz snova u dresu Leeds Uniteda. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda, koju je Leeds dobio rezultatom 1:0, 23-godišnji stoper ostavio je sjajan utisak i odmah zaradio brojne pohvale engleskih medija.

Muharemović je odigrao 87 minuta i bio jedan od najzapaženijih igrača na terenu. Pokazao je sigurnost, mirnoću u iznošenju lopte te odličnu pozicionu igru, zbog čega su ga mnogi izdvojili kao jednog od najboljih pojedinaca susreta.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 29.07.2026
NK Čelik se pojačao s iskusnim napadačem Dejanom Vidićem
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
Regoje: Spremni dočekujemo početak Premijer lige (VIDEO)
Zeničko-dobojski kanton 27.07.2026
Haris Adilović: Na Elbrusu nas nije izdala priprema, već pogrešna vremenska prognoza (VIDEO)

Portal Leeds Live istakao je da je bh. reprezentativac imao “blistav debi”, naglašavajući njegovu čvrstinu u odbrani, pravovremene intervencije i sigurnost u pas igri. Posebno su pohvaljeni njegovi dueli s napadačem Sunderlanda Brianom Brobbeyjem, kojeg je Muharemović u nekoliko navrata potpuno neutralisao.

Pozitivne reakcije stigle su i iz tabora Sunderlanda. Portal Roker Report naveo je da je Muharemović zajedno s Gabrielom Gudmundssonom praktično zatvorio lijevu stranu Leedsove odbrane, ocijenivši njegov nastup kao “odličan” i jedan od razloga zbog kojih Sunderland nije uspio ozbiljnije zaprijetiti.

Navijači Leedsa na društvenim mrežama također nisu krili oduševljenje. Mnogi su istakli njegovu agresivnost, sigurnost i kvalitet lijeve noge, uz komentare da je klub dobio stopera koji bi mogao biti važno rješenje za novu sezonu u Premier ligi.

Muharemović je ovog ljeta stigao u Leeds nakon odlične sezone u Italiji i nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, a već u prvom nastupu pokazao je zašto ga u engleskom klubu smatraju jednim od perspektivnijih pojačanja u odbrani.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
17.5 ° C
17.5 °
17.5 °
69%
1.2m/s
0%
sub
36 °
ned
35 °
pon
36 °
uto
37 °
sri
38 °