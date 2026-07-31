Čelik protiv BSK-a na Bilinom polju igra posljednju provjeru pred početak sezone

Nogometaši Čelika će u subotu, 1. augusta, odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino polje crno-crveni će ugostiti ekipu FK BSK, a susret počinje u 20 sati.

Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvaničnog početka sezone.

Ulaznice za utakmicu bit će dostupne na prodajnom mjestu ispred zapadne tribine stadiona. Cijena ulaznice za zapadnu tribinu iznosi 5 KM, dok će ulaz za najmlađe navijače (Kids) koštati 2 KM.

Iz NK Čelik pozvali su navijače da u što većem broju dođu na Bilino polje i pruže podršku ekipi u završnoj provjeri pred novu sezonu.