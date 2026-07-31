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Čelik protiv BSK-a na Bilinom polju igra posljednju provjeru pred početak sezone

Čelik protiv BSK-a na Bilinom polju igra posljednju provjeru pred početak sezone

Foto: Zenit.ba

Nogometaši Čelika će u subotu, 1. augusta, odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino polje crno-crveni će ugostiti ekipu FK BSK, a susret počinje u 20 sati.

Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvaničnog početka sezone.

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Ulaznice za utakmicu bit će dostupne na prodajnom mjestu ispred zapadne tribine stadiona. Cijena ulaznice za zapadnu tribinu iznosi 5 KM, dok će ulaz za najmlađe navijače (Kids) koštati 2 KM.

Iz NK Čelik pozvali su navijače da u što većem broju dođu na Bilino polje i pruže podršku ekipi u završnoj provjeri pred novu sezonu.

Nogometaši Čelika će u subotu, 1. augusta, odigrati posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove takmičarske sezone. Na stadionu Bilino polje crno-crveni će ugostiti ekipu FK BSK, a susret počinje u 20 sati.

Generalna proba bit će posljednja prilika stručnom štabu da provjeri formu ekipe i uigra sastav pred izazove koji slijede u prvenstvu, dok će navijači imati priliku vidjeti tim na domaćem terenu uoči zvaničnog početka sezone.

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Ulaznice za utakmicu bit će dostupne na prodajnom mjestu ispred zapadne tribine stadiona. Cijena ulaznice za zapadnu tribinu iznosi 5 KM, dok će ulaz za najmlađe navijače (Kids) koštati 2 KM.

Iz NK Čelik pozvali su navijače da u što većem broju dođu na Bilino polje i pruže podršku ekipi u završnoj provjeri pred novu sezonu.

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IzvorZenit.ba

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