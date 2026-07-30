Muftijstvo zeničko kandidiralo Grabusa i Malkića za novog reisu-l-ulemu, muftija Dizdarević odustao

Muftijstvo zeničko kandidirat će prof. dr. Nedžada ef. Grabusa i hafiza dr. Mensura ef. Malkića za novog reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao biti izabran 10. oktobra ove godine, objavili su iz Muftijstva zeničkog.

Ovo su prijedlozi koji su evidentirani danas na sjednici Izbornog tijela, koje je zasjedalo u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici, a koje čine sabornici, predsjednici medžlisa, glavni imami s područja Muftijstva zeničkog i dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.

Prijedlog će biti proslijeđen nadležnim organima IZBiH, u okviru daljnje procedure izbora reisu-l-uleme te u skladu s Ustavom i Izbornim pravilima IZBiH.

Pored navedenih, za kandidata je bio predložen i muftija zenički hafiz prof. Mevludin ef. Dizdarević, koji je obavijestio ovo tijelo da zbog ličnih razloga ne prihvata kandidaturu.

Sjednicom je predsjedavao najstariji sabornik iz izbornog područja Muftijstva zeničkog Nagib Mujkić.

Prema Pravilniku o izboru reisu-l-uleme, na području jednog izbornog okruga mogu se evidentirati kandidati za reisu-l-ulemu i sa područja drugog izbornog kruga.

Članovi komisije zadužene za evidentiranje kandidata za reisu-l-ulemu na svom području dužni su dostaviti predsjedniku Sabora IZBiH podatke o evidentiranim kandidatima u pisanoj formi sa ujednačenim informacijama o svakom kandidatu i pismenu izjavu da evidentirani kandidat prihvaća kandidaturu, najkasnije u roku koji odredi Komisija za organiziranje i provođenje izbora.

O konačnoj potvrdi kandidata, u skladu s Pravilnikom, odlučit će Sabor IZBiH na sjednici koja će, kako je planirano, biti održana 5. septembra 2026. godine.