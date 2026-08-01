Hamza Alić: S dvoje reprezentativaca na SP-u, ali bez mjesta u bh. ekspediciji

Bosna i Hercegovina nastupit će s najbrojnijom ekspedicijom do sada na 21. svjetskom juniorskom prvenstvu (U20), koje će od 5. do 9. augusta biti održano u Eugenu, u američkoj saveznoj državi Oregon.

Međutim, u bh. timu neće biti proslavljenog bacača kugle Hamze Alića, jedinog trenera koji na ovom takmičenju ima dvoje predstavnika.

Alić, osvajač srebrne medalje na Evropskom dvoranskom prvenstvu 2013. godine u Göteborgu i jedine seniorske atletske medalje za Bosnu i Hercegovinu nakon rata, danas je predsjednik Atletskog kluba Zenica i trener bacača.

Njegov atletičar Enhar Mahmić, prošlogodišnji osvajač zlata u bacanju kugle na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF), bio je prvi bh. junior koji je ispunio normu za Svjetsko prvenstvo. U Eugenu će nastupiti i njegova klupska kolegica Mejrema Baručija, koja je nedavno osvojila šesto mjesto u bacanju kugle na Evropskom prvenstvu za juniorke u italijanskom Rijetiju.

Alić tvrdi da mu Atletski savez BiH nije omogućio odlazak na prvenstvo, iako je, kako kaže, bio spreman snositi veći dio troškova.

“Sam sam sebi platio odlazak u Rijeti kako bih bio podrška Mejremi. Mislim da zaslužujem da, za ovakve rezultate, Atletski savez BiH iznađe sredstva da trener može ići o trošku Saveza. Mislim da će jedino dvoje mojih atletičara biti bez podrške trenera”, rekao je Alić.

Spor oko troškova puta

Navodi da mu je Savez prvobitno ponudio odlazak u SAD uz vlastito učešće od 5.000 KM, što su u klubu prihvatili, ali da su sedmicu kasnije obaviješteni da trebaju osigurati 7.000 KM.

“To su mladi takmičari koji prvi put putuju na drugi kontinent. Vidio sam koliko im je teško i žao što ne idem s njima. Kada steknu iskustvo, bit će im lakše, ali sada im je potrebna podrška. Ne govorim ovo zbog sebe, nego zbog njih. Smatram da sam, kao jedini trener s dvoje reprezentativaca, trebao putovati o trošku Saveza, a bili smo spremni platiti i veći dio troškova”, kazao je.

Dodao je da ga posebno boli što Savez, prema njegovim riječima, nije bio spreman osigurati preostali dio sredstava.

Alić je istakao da AK Zenica, zahvaljujući Amelu Tuki, ima jedine dvije medalje Bosne i Hercegovine sa svjetskih prvenstava – bronzu iz Pekinga 2015. i srebro iz Dohe 2019. godine.

Podsjetio je i na vlastite rezultate, među kojima su srebro s Evropskog dvoranskog prvenstva, 20 medalja s balkanskih prvenstava, četiri medalje s Mediteranskih igara te dva plasmana u finale svjetskih prvenstava.

“Zaista se osjećam siromašno, bijedno i poniženo od ovog rukovodstva Saveza. Kada nazovem generalnog sekretara, kaže da odlučuje Upravni odbor, a predsjednik kaže da je takvu odluku donio Upravni odbor. Ne znam koji je razlog, ali znam da će moja dva atletičara, veliki talenti, nastupiti na Svjetskom prvenstvu bez trenera”, rekao je Alić.

Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom juniorskom prvenstvu predstavljat će Džana Suljić i Sara Miljanović na 100 metara s preponama, Emina Omanović u skoku u dalj te Enhar Mahmić, Mejrema Baručija i Zerina Bešlija u bacanju kugle.