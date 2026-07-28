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Promocija knjige o stanovništvu i domaćinstvima Zeničke nahije iz 1850. godine u okviru manifestacije “Lastavica 2026”

Promocija knjige o stanovništvu i domaćinstvima Zeničke nahije iz 1850. godine u okviru manifestacije “Lastavica 2026”

Islamski Centar Zenica

U okviru vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2026“, u srijedu, 29. jula, bit će upriličena promocija knjige „Popisni defter stanovništva i domaćinstava Zeničke nahije 1266. h./1850. godine“, vrijednog historijskog izdanja koje donosi značajan doprinos istraživanju prošlosti Zenice i njenog šireg područja.

Promocija će biti održana u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici, s početkom u 20:30 sati, u organizaciji Muftijstva zeničkog Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

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O knjizi će govoriti istaknuti promotori:

  • dr. Emir Demir,
  • prof. dr. Aladin Husić,
  • hafiz prof. dr. Mevludin Dizdarević, muftija zenički.

Knjiga predstavlja vrijedan historijski izvor koji dokumentuje stanovništvo i domaćinstva Zeničke nahije iz 1850. godine, pružajući uvid u demografsku, društvenu i administrativnu sliku tadašnjeg vremena. Publikacija je od posebnog značaja za historičare, istraživače, genealoge, ali i sve one koji žele bolje upoznati prošlost Zenice i njenog okruženja.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju promociji i upoznaju se s ovim vrijednim djelom koje na autentičan način svjedoči o historiji zeničkog kraja.

U okviru vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2026“, u srijedu, 29. jula, bit će upriličena promocija knjige „Popisni defter stanovništva i domaćinstava Zeničke nahije 1266. h./1850. godine“, vrijednog historijskog izdanja koje donosi značajan doprinos istraživanju prošlosti Zenice i njenog šireg područja.

Promocija će biti održana u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici, s početkom u 20:30 sati, u organizaciji Muftijstva zeničkog Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Promovisan XII tom višetomnog Rječnika bosanskog jezika u Zenici
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Objavljen program “Lastavice 2026”: Dani duhovnosti, tradicije i zajedništva
Zenica 21.07.2026
Večer Kur'ana u okviru manifestacije “Lastavica 2026.” zbog vremenskih prilika premještena u džamiju

O knjizi će govoriti istaknuti promotori:

  • dr. Emir Demir,
  • prof. dr. Aladin Husić,
  • hafiz prof. dr. Mevludin Dizdarević, muftija zenički.

Knjiga predstavlja vrijedan historijski izvor koji dokumentuje stanovništvo i domaćinstva Zeničke nahije iz 1850. godine, pružajući uvid u demografsku, društvenu i administrativnu sliku tadašnjeg vremena. Publikacija je od posebnog značaja za historičare, istraživače, genealoge, ali i sve one koji žele bolje upoznati prošlost Zenice i njenog okruženja.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju promociji i upoznaju se s ovim vrijednim djelom koje na autentičan način svjedoči o historiji zeničkog kraja.

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IzvorZenit.ba

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