Potpuno pomračenje Sunca u augustu prelazi preko Španije, Islanda i Grenlanda

Potpuno pomračenje Sunca 12. augusta zahvatit će dijelove Španije, Islanda i Grenlanda, dok će djelimično biti vidljivo širom Evrope, Sjeverne Amerike i zapadne Afrike.

Prvi put nakon više od jednog stoljeća potpuno pomračenje stiže na kopneni dio Španije, i to pred zalazak sunca iznad Iberijskog poluotoka. Sjena Mjeseca krenut će blizu Sjevernog pola i prelaziti južno duž rute od 8.260 kilometara, većinom iznad Atlantika, a maksimalna totalnost dogodit će se zapadno od islandske obale.

Potpuna faza trajat će najduže dvije minute i 18 sekundi, dok će u Portugalu i Španiji biti skraćena na oko jedne minute. Djelimično pomračenje vidjet će se i mnogo šire, od Aljaske i Sibira do Kanade, sjevera SAD-a, većeg dijela Evrope i zapadne Afrike. U Dablinu će pokrivenost Sunca iznositi 94 posto, u Oslu 83 posto, u Montrealu 18 posto, u New Yorku devet, a u Norfolku u Virginiji dva posto.

Naučnici i posmatrači pratit će događaj i zbog drugih nebeskih pojava istog dana. Prije svitanja na nebu će se pojaviti luk od šest planeta, a nakon noći vrhunac će dosegnuti meteorski roj Perzeida. Michael Zeiler, autor mapa pomračenja, kazao je:

“Ono što me uzbuđuje jeste posmatranje rijetkih pojava.”

Evropska svemirska agencija organizirat će prijenos uživo iz Astrofizičke opservatorije Javalambre u Španiji, dok će NASA i drugi projekti također pratiti pomračenje.

Direktorica nauke ESA-e Carole Mundell rekla je:

“Za mene to nije samo naučni trenutak. To nije samo nevjerovatno poravnanje nebeskih tijela. To je i vrlo ljudski trenutak.”

Istraživački timovi iz SAD-a planiraju lansirati više od 60 balona na velikim visinama iz Španije i Islanda kako bi proučavali atmosferu tokom kratkog pada temperature. Posebnu pažnju već privlači i 2027. godina, kada se očekuje još duže potpuno pomračenje, s totalnošću do šest minuta i 23 sekunde iznad juga Španije i dijela sjeverne Afrike i Bliskog istoka.