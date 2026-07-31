Potpisani novi kolektivni ugovori za zaposlene u obrazovanju u ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja, potpisali su nove kolektivne ugovore za prosvjetne radnike, čije će se odredbe primjenjivati od 1. jula ove godine te važiti do 31. augusta 2028. godine, a kojima će biti osigurano dodatno uvećanje plaće od 10 posto, ali i dodaci na plaću zbog specifičnih uslova rada.

Predsjednik Sindikata osnovnog i predškolskog obrazovanja ZDK-a Selvedin Šatorović rekao je da dosadašnji kolektivni ugovori ističu tek 30. augusta, ali su s Vladom ZDK i ranije postigli dogovor o uslovima novog kolektivnog ugovora za preko 6.500 zaposlenih u prosvjeti.

Naveo je da su prije potpisa novog kolektivnog ugovora, primanja kroz dvije izmjene i dopune dosadašnjeg kolektivnog ugovora, bila uvećana za preko 50 posto. ZDK je, podvukao je, dodatnim povećanjem plaća i drugih naknada pokazao kako su “radnici u obrazovanju prioritet ove Vlade ZDK”.

“Kolektivni ugovor predstavlja dodatno poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja, a u nekim dijelovima i radno-pravnog statusa radnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja… Startna plaća u osnovnom obrazovanju je 1.961 KM, plus naknade koje idu po osnovu otežanih uslova rada, naknade za topli obrok, regres, prevoz i po osnovu minulog rada”, rekao je Šatorović.

Naglasio je da je ovo “ogledni primjer” dobrog socijalnog dijaloga s Vladom ZDK te kao takav može poslužiti i ostalim kantonima.

Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Dževad Hadžić istakao je da današnjim potpisivanjem novih kolektivnih ugovora stavljaju “pečat na kvalitetan socijalni dijalog”. Napomenuo je da se plaće zaposlenih u sektoru srednjeg obrazovanja obračunavaju po istim koeficijentima platnih razreda kao i za osnovno, odnosno isti su kolektivni ugovori za oba obrazovna sektora.

“Nadam se, očekujem, a i mislim da će tako i biti, da ćemo i dalje nastaviti kvalitetan socijalni dijalog po svim pitanjima, koja su za dobrobit kvalitetnog obrazovanja i da ćemo doći do rješenja i u zakonima i u podzakonskim aktima u narednom periodu, a za poboljšanje statusa zaposlenih u institucijama i ustanovama ZDK-a. Želim, također, naglasiti da Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja ZDK-a vodi dijalog i za djelatnosti visokog obrazovanja i djelatnost kulture. Tu smo, isto, s Ministarstvom i Vladom ZDK postigli određene dogovore”, kazao je Hadžić, koji je najavio skoro zaključivanje tih dogovora.

Premijerka po ovlaštenju i ministrica finansija Dženana Čišija istakla je kako su ovim potpisom dali napore da osiguraju bolji status radnika u obrazovanju, a napomenula je kako su osigurali i 10 – postotno povećanje za zaposlene u ustanovama kulture, čiji si osnivači lokalne zajednice, gradovi i općine, a u kojima radi oko 150 osoba. ž

Dodala je da je Ministarstvo finansija osiguralo nedostajuća sredstva za povećanje plaća zaposlenih u ustanovama kulture.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK-a Mirza Mušija istakao je kako je ponosan što je član ove Vlade ZDK, u čijem su fokusu bile strateške pozicije, prije svega obrazovanje.

“Ozbiljno društvo, koje želi dobro sebi i svojoj državi, itekako će ulagati u obrazovanje. Mi smo, evo, od kraja 2023. godine pa na ovamo- taj nepuni mandat, do njegovog kraja, na neki način, uspjeli vratiti dostojanstvo prosvjetnom radniku. To smo dobili zahvaljujući, prije svega, kvalitetnim dijalogom sa našim socijalnim partnerima, razumijevanju, naravno, ustupcima koje smo pravili međusobno”, kazao je Mušija, koji je napomenuo kako su plaće uvećane za preko 60 posto.