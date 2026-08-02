Papa mladima u Međugorju poručio da se vrate Kristu i traže istinu koja oslobađa

Papa Lav XIV u svojoj je poruci upućenoj mladima koji su se okupili na 37. Međunarodnom festivalu mladih – Mladifest u Međugorju, poručio da traže istinu koja ih oslobađa i da se ne daju zavesti obmanama prolazne sreće, pozvavši ih da se vrate Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti.

Papa je pozvao mlade da kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente, ponovo otkriju ljepotu osobnog susreta s Gospodinom koji, kako kaže, “utažuje žeđ svakog srca i daruje snagu uvijek novog početka”.

U svojoj poruci mladima, papa Lav XIV ih potiče da se povjere zagovoru Blažene Djevice Marije, kako bi postali svijetli svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu.

Međunarodni festival mladih – Mladifest, koji se ove godine održava pod geslom “Ad fontem! / Na izvor!”, okupio je u Međugorju desetke tisuća mladih iz cijeloga svijeta.

Ravnatelj Informativnog centra Mir Međugorje Vedran Vidović kazao je kako je ovogodišnje geslo nadahnuto obilježavanjem 800. obljetnice smrti svetog Franje Asiškoga.

– Vraćamo se na izvore svetog Franje jer smo u 800. godini od smrti svetog Franje. Na osobit način nadahnjujemo se prekrasnom franjevačkom duhovnošću i kroz cijeli program bit će prožeta upravo ta franjevačka duhovnost, koja je ovdje u Međugorju posebno naglašena, s obzirom na to da franjevci već godinama služe i dočekuju milijune hodočasnika iz cijeloga svijeta – kazao je Vidović.

Program, koji je započeo u subotu navečer simultano se prevodi na 18 svjetskih jezika.

Smještajni kapaciteti u Međugorju gotovo su u potpunosti popunjeni, kazali su za Fenu iz Turističke zajednice Općine Čitluk. Najveći broj hodočasnika dolazi iz zemalja istočne Europe, Poljske, Češke, Italije, Francuske i Republike Irske, dok je ove godine zabilježen i pojačan dolazak hodočasnika iz Španjolske i Portugala.

Program Međunarodnog festivala mladih u Međugorju bit će završen misom na Križevcu u srijedu, 5. kolovoza u 5 sati.

Mladifest se održava od 1989. godine, a ovogodišnje izdanje je 37. po redu. Svake godine okuplja više od 50.000 mladih i oko 500 svećenika iz cijeloga svijeta.