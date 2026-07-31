Prednacrt zakona o istospolnim zajednicama: Uskoro bi se mogao naći pred Vladom FBiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine se već nekoliko godina radi na zakonu koji bi definisao i legalizirao istospolne zajednice, a Klix.ba je u posjedu prednacrta ovog dokumenta, koji bi se uskoro mogao naći pred Vladom FBiH.

Još 2018. godine je formirana interresorna grupa Vlade FBiH koja se bavi pitanjem legalizacije istospolnih zajednica u ovom entitetu, nakon što je usvojena inicijativa za usvajanje ovog zakona.

Prije toga se pitanjem bavilo i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je usvojilo plan prema kojem se išlo u izradu ovog zakona.

Kako saznajemo, ovaj prednacrt je rezultat osmomjesečnog rada ove interresorne grupe.

U njoj učestvuju predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH.

Također, unutar interresorne grupe rade predstavnici Vijeća Evrope i nevladine organizacije Sarajevski otvoreni centar, koja se bavi pitanjima prava LGBT osoba u BiH.

Zakonom bi se legalizirale istospolne zajednice u FBiH

Kao rezultat rada koji je počeo još prije osam mjeseci stigao je prednacrt ovog zakona, koji je podložan promjenama do formalnog predlaganja Vladi FBiH na razmatranje.

U članovima se, između ostalog, navodi da se životno partnerstvo sklapa saglasnom izjavom dvije osobe istog spola pred matičarom.

Osobe koje ulaze u istospolnu zajednicu moraju imati navršenih 18 godina, ne smiju biti u drugom životnom partnerstvu ili braku, ne smiju biti u krvnom srodstvu u ravnoj i pobočnoj liniji do četvrtog stepena uključivo te ne smiju biti oduzete ili ograničene poslovne sposobnosti ili nesposobne za rasuđivanje.

Kao što je to slučaj s brakovima, istospolne zajednice bi se sklapale prateći identičan format, odnosno podnošenje prijave matičaru, održavanje ceremonije u posebno određenoj općinskoj odnosno gradskoj prostoriji ili na drugom mjestu ukoliko za to postoje opravdani razlozi ili uz naknadu, te uz dva svjedoka.

Registar životnih partnerstava bi bio u nadležnosti organa uprave općina i gradova, dok bi uslove i način vođenja bio u nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Na osnovu ovih registara, osobe u istospolnim zajednicama bi dobijale izvode i uvjerenja koja su im potrebna, na vlastiti zahtjev.

U zakonu se definiše i upis istospolnih zajednica koje su sklopljene u inostranstvu, a u kojima učestvuju osobe čije prebivalište se nalazi na teritoriji FBiH.

Njihovo životno partnerstvo se upisuje u registar općine odnosno grada u kojoj su životni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište u FBiH. U slučaju da partneri imaju različite općine ili gradove prebivališta, upis se vrši u registar jedne od ove dvije općine ili grada.

Što se tiče pravnih obaveza, u prednacrtu se navodi da partneri u istospolnim zajednicama sporazumno i zajednički odlučuju o svim pitanjima od značaja za životno partnerstvo, imaju pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života, a posebno pravo na održavanje ličnih međusobnih odnosa te imaju obavezu da se međusobno pomažu i pružaju svu potrebnu njegu i pomoć u slučaju bolesti.

Dalje, navodi se da osobe u istospolnim zajednicama imaju pravo na zadržavanje vlastitih prezimena, preuzimanje jednog od prezimena kao zajedničkog te dodavanje prezimena partnera na svoje prezime.

Prava i obaveze identične kao kada su u pitanju brakovi

Isto tako, osobe u ovom tipu životnog partnerstva imaju obavezu međusobnog izdržavanja, mogućnost da posjeduju zajedničku ili posebnu imovinu te pravo nasljeđivanja pod istim uslovima kao bračni partner odnosno vanbračni partner, prema općim pravilima o nasljeđivanju.

Životni partneri uživaju ista prava, obaveze ili olakšice koje vrijede za bračne partnere odnosno vanbračne partnere prema propisima o oporezivanju koji vrijede na području FBiH, kao i pravo na porodičnu penziju u slučaju smrti osiguranika ili korisnika penzije.

Također, osobe u istospolnim zajednicama imaju pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu svojih partnera, kao i pravo na informisanje o bolesti, toku liječenja i drugim činjenicama koje se tiču zdravstvenog stanja njihovog partnera.

Što se tiče odnosa vezanih za djecu, roditelj koji se sam stara o djetetu može privremeno povjeriti čuvanje i odgoj djeteta životnom partneru, koji ispunjava uvjete za staratelja, uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

U slučaju smrti roditelja sa kojim je dijete živjelo, kao i smrti roditelja koji se sam starao o djetetu, sud će po tužbi životnog partnera preminulog roditelja djeteta ili organa starateljstva odlučiti o daljnjem staranju o djetetu u skladu sa zakonom kojim se reguliraju porodični odnosi u Federaciji.

U hitnim slučajevima, kada prijeti neposredna opasnost za dijete, životni partner ima pravo donijeti hitne odluke o poduzimanju neophodnih radnji u skladu s interesima djeteta i o tome odmah obavijestiti roditelja.

Poništenje istospolne zajednice, prema ovom prednacrtu, nastaje smrću životnog partnera, proglašenjem nestalog životnog partnera umrlim, poništenjem i raskidom životnog partnerstva, prema istim pravilima kojima se reguliše ovo pitanje kada su u pitanju ovi brakovi.

Mnogobrojne tužbe ubrzale proces stvaranja prednacrta

Prema informacijama do kojih je došao Klix.ba, dvije stvari su bile ključne kada je riječ o formiranju ovog prednacrta.

Prije svega, od početka mandata je međunarodna zajednica pravila pritisak da se usvoji ovaj zakon, odnosno da se ubrza proces.

Međutim, još veći razlog su mnogobrojne tužbe protiv institucija u BiH zbog istospolnih parova koji su stupili u brak izvan BiH, a koji žive u našoj zemlji.

Ipak, osobe koje su pokrenule tužbe su najavile da će povući pravne procese ako se ubrza predlaganje ovog zakona Vladi FBiH.

Zbog toga je došlo do formiranja ovog prednacrta, a konačna verzija, uz potencijalne manje izmjene, mogla bi uskoro biti formalno predložena Vladi FBiH na razmatranje.