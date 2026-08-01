NK Čelik savladao BSK sa 3:1 pred početak sezone

Nogometaši Čelika uspješno su okončali pripreme za povratničku sezonu u WWin Premijer ligi Bosne i Hercegovine. U posljednjoj kontrolnoj utakmici, odigranoj na stadionu Bilino polje, crno-crveni su savladali BSK iz Banje Luke rezultatom 3:1.

Šef stručnog štaba Bojan Regoje od prve minute izveo je sastav: Šutković, Horić (kapiten), Mašetić, Tomašević, Sivac, Mohedano, Gogić, Jenjić, Faraj, Popović i Mašić.

Čelik je od početka nametnuo svoj ritam i poveo u 18. minuti golom Andresa Garcije Mohedana. Prednost je povećao Anes Mašić u 27. minuti, a isti igrač je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena postavio rezultat na 3:0.

Domaći su u prvom dijelu u potpunosti kontrolisali igru, imali veći posjed lopte i nisu dopuštali gostima ozbiljnije prilike. Jedino javno opomenuto ime u redovima Čelika bio je Marin Popović, koji je u 42. minuti zaradio žuti karton.

BSK je odmah po početku drugog poluvremena smanjio na 3:1, pogodivši već u 46. minuti. Gosti su potom imali još jednu veliku priliku, ali je u 55. minuti golman Šutković odličnom intervencijom sačuvao sigurnu prednost domaćih.

Tokom nastavka trener Čelika pružio je priliku većem broju igrača. U 58. minuti umjesto Marina Popovića ušao je Dževad Sijamija, u 70. minuti Faruka Gogića i Brunu Jenjića zamijenili su Joseph Amoah i Harun Vardo, u 80. minuti Nedim Smajlović je ušao umjesto Nemanje Tomaševića, dok su u završnici, u 85. minuti, teren napustili Samy Faraj i dvostruki strijelac Anes Mašić, a priliku dobili Emmanuel King Sieh i Dejan Vidić.

Generalna proba bila je iskorištena i za testiranje novih elektronskih brojača i barijera na ulazima stadiona Bilino polje. Iz kluba su ranije saopćili da su interna testiranja bila uspješna, a cilj je bio provjeriti rad sistema u realnim uslovima pred početak prvenstva.

Čelik tako s pobjedom završava pripremni period i u dobrom raspoloženju dočekuje novu sezonu, u kojoj se nakon nekoliko godina vraća u društvo najboljih bh. klubova.