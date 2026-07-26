IN MEMORIAM: Tragično stradala prim. dr. mr. sci. Meliha Čaušević

Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica izražava duboko žaljenje povodom stravične nesreće na planini Elbrus, u kojoj su živote izgubili naši sugrađani i istaknuti zenički planinari.

Naš kolektiv je neizmjerno pogođen tragičnim gubitkom naše uvažene kolegice, prim. dr. mr. sci. Melihe Čaušević, specijaliste maksilofacijalne hirurgije i subspecijaliste plastično-rekonstruktivne hirurgije.

Prim. dr. mr. sci. Čaušević je ostavila neizbrisiv trag u našoj ustanovi.

Pamtit ćemo je kao vrhunsku stručnjakinju u svojoj oblasti, predanu ljekarku i izuzetnu kolegicu koja je svakodnevno pomjerala granice u medicini. Njen prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za Kantonalnu bolnicu Zenica, naše pacijente i cjelokupnu zdravstvenu zajednicu.

U ime menadžmenta i svih uposlenika JU Kantonalna bolnica Zenica, upućujemo najiskrenije saučešće porodici naše kolegice, kao i porodicama i prijateljima svih stradalih sugrađana u ovoj nezapamćenoj tragediji.

Menadžment i kolektiv JU Kantonalna bolnica Zenica