Od Mundijala do humanog gesta: Porodica Armina Gigovića pomogla Dnevnom centru u Tešnju

Sjajan gest bosanskohercegovačkog fudbalera i njegove porodice, kojim je još jednom pokazana velika privrženost svojoj zemlji

Porodica fudbalskog reprezentativca Bosne i Hercegovine Armina Gigovića, koji je sudjelovao i na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, uručila je danas vrijednu donaciju računarske opreme Dnevnom centru Tešanj – JU Centar za djecu i odrasle s teškoćama u razvoju Zeničko-dobojskog kantona.

Donirana oprema namijenjena je za unapređenje rada s djecom i mladima sa teškoćama u razvoju.

– Pored računarske opreme, korisnici Dnevnog centra u Tešnju obradovani su i prigodnim paketićima, što je ovu posjetu učinilo još ljepšom i toplijom. Osmijesi djece bili su najljepša potvrda koliko ovakvi susreti i znakovi pažnje znače. Ovo nije prvi put da porodica Gigović pruža podršku našem centru u Tešnju, a njihova kontinuirana pomoć potvrđuje da društvena odgovornost nije jednokratan čin, već trajna posvećenost zajednici i onima kojima je podrška najpotrebnija – kazao je za Fenu direktor JU Centar za djecu i odrasle s teškoćama u razvoju ZDK-a Ernad Metaj.

Računarska oprema će biti korištena u svakodnevnim radionicama i edukativnim programima, čime će korisnici dobiti kvalitetnije uslove za učenje, razvoj digitalnih vještina i sticanje novih znanja.

– JU Centar za djecu i odrasle s teškoćama u razvoju ZDK-a pruža usluge za više od hiljadu djece i odraslih kroz mrežu dnevnih centara, programe rane intervencije, stručnu procjenu i brojne razvojne aktivnosti. Razvoj ovakvih usluga moguć je i zahvaljujući prijateljima Centra, koji svojim djelima pokazuju da zajedništvo može mijenjati živote. Iskreno zahvaljujemo porodici Armina Gigovića na ovom vrijednom doprinosu i dugogodišnjoj podršci. Njihov primjer pokazuje kako uspješni ljudi iz BiH, zajedno sa svojim porodicama, mogu ostati snažno povezani sa zajednicom iz koje potiču i dati doprinos stvaranju boljih prilika za djecu sa teškoćama u razvoju – ističe Metaj.

Upravo zbog ovakvih ljudi, dodaje, žele nastaviti razvijati Klub prijatelja ove kantonalne ustanove, koja se najvećim dijelom finansira iz budžeta tog kantona (70 posto), dok ostatak novca osiguravaju kroz podršku lokalnih zajednica te sponzora i prijatelja.

Klub prijatelja, ističe, okuplja pojedince, porodice i društveno odgovorne kompanije koje vjeruju da je ulaganje u djecu i osobe sa teškoćama u razvoju ulaganje u humanije i pravednije društvo.

Porodica Gigović nastanjena je u Jelahu kod Tešnja, gdje je, nakon povratka sa Mundijala, nedavno upriličen i svečani doček ovog reprezentativca.