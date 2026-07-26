Zenica Summer Fest otkazao večerašnji koncert Emine Jahović nakon tragedije na Elbrusu

Grad Zenica i organizatori Zenica Summer Festa otkazali su večerašnji koncert Emine Jahović, koji je trebao biti održan u okviru ovogodišnjeg festivalskog programa.

Odluka je donesena nakon tragedije na planini Elbrus u Rusiji, gdje je, prema dosad potvrđenim informacijama, život izgubilo pet planinara iz Zenice – Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević. Svi su bili članovi planinarske ekspedicije, a među stradalima su i članovi Gorske službe spašavanja Zenica.

Prema informacijama načelnika Gorske službe spašavanja Zenica Kenana Hrustanovića, u nesreći su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Za sada nije poznato hoće li, zbog tragedije koja je pogodila Zenicu, biti otkazani i ostali sadržaji Zenica Summer Festa. Također, nadležne institucije još nisu saopćile kada će biti proglašen Dan žalosti.

Podsjećamo, Radio Zenit i eXtra radio već su prilagodili svoj program ovoj tragediji te emituju muziku primjerenu trenutku, kao znak poštovanja prema stradalim sugrađanima i solidarnosti s njihovim porodicama.

Otkazivanjem večerašnjeg koncerta organizatori Zenica Summer Festa odali su počast stradalim Zeničanima i izrazili saučešće njihovim porodicama u jednom od najtežih dana koje grad Zenica pamti.