Objavljen program “Lastavice 2026”: Dani duhovnosti, tradicije i zajedništva

Muftijstvo zeničko objavilo je na današnjoj pres-konferenciji program Vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2026”, koja danas i počinje te završava u nedjelju, 2. augusta na platou Lastavice.

Centralni program manifestacije “Lastavica 2026” će 2. augusta, s tradicionalnim vjerskim programom od 11 do 13.20 sati, učeći Lastavičku dovu, uveličati muftija vojni Nesib ef. Hadžić, koji će tom prilikom uputiti i lastavičku poruku.

Predsjednik Organizacionog odbora manifestacije je muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin ef. Dizdarević, koji se danas i obratio novinarima, zajedno s članom OO i glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Zenica mr. Sumedinom ef. Kobilicom te rukovodiocem Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva zeničkog Edinom ef. Kavazovićem.

“‘Lastavica’ predstavlja snažan simbol kontinuiteta življenja islama na ovim prostorima te svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti bosanskih muslimana u vlastitoj vjeri, tradiciji i domovini. ‘Lastavica’ nije samo čuvanje sjećanja na prošlost, već i potvrda trajnosti duhovnog identiteta koji se prenosi s generacije na generaciju”, kazao je muftija Dizdarević, koji je posebno ukazao na značaj dove kao temeljne snage vjernika i trajni izraz oslanjanja na Uzvišenog Allaha u svim životnim okolnostima.

Danas će u džematu Babino-Drugavci hutbu kazivati glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kakanj mr. Zakir ef. Ljubović, dok će poslije akšam-namaza, u džamiji u Varošištu, biti upriličena Večer Kur’ana.

Organizator je odlučio, umjesto kao do sada na Vrandučkoj tvrđavi, “Večer Kur’ana” večeras prirediti u džamiji u obližnjem naselju Varošište, u kojoj će odlomke iz Kur’ana proučiti hafiz Ahmed ef. Alili, Ibrahim ef. Bilčević, hafiz Hamza ef. Lavić, hafiz Anes ef. Mulić, Ammar ef. Đikić, hafiz Hidajet ef. Talić i hafiz Ahmed ef. Hamidović.

Prigodnu besjedu će održati muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin ef. Dizdarević, a vazu-nasihat kazivati direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu mr. Dževad ef. Pleh.

Organizatori su i ove godine pripremili bogat program, u sklopu kojeg će biti održano i nekoliko promocija pa će tako u ponedjeljak, 27. jula u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici biće održana promocija višetomnog Rječnika bosanskog jezika, autora projekta rahmetli akademika Dževada Jahića. U srijedu, 29. jula, također u Islamskom centru Sultan Ahmed, planirana je promocija publikacije “Popisni defter stanovništva i domaćinstava zeničke nahije 1266. h./1850. godine”.

U subotu, 1. augusta biće organizirana planinarska tura na Lastavicu pod nazivom “Lastavici u pohode”, a istog dana nakon akšam-namaza, na platou Lastavice biće upriličen mevlud i zikr, koji će proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Zenica, a predavanje i besjedu održati Mustafa ef. Spahić te muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin ef. Dizdarević.

U okviru centralnog programa, 2. augusta, na platou Lastavice će biti proučena hatma-dova za bosanske šehide, ilahije i odlomci iz Kur’ana, a prisutnima će se obratiti glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zenica mr. Sumedin-ef. Kobilica.

Lastavica je bila dovište i zborište i prije dolaska Osmanlija u Bosnu, na kojem su se vijekovima okupljali i družili stanovnici mjesta koja gravitiraju tom lokalitetu, odnosno gradova Zavidovići i Zenica te općine Kakanj, jer se i nalazi na granici ove tri sredine.