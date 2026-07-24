Mostarski muftija: Političko nasilje i nepravda prema Bošnjacima traže ozbiljan i dosljedan odgovor

Mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović u hutbi održanoj danas u Karađoz-begovoj džamiji, koja je istovremeno kazivana u svim džamijama na području Medžlisa Islamske zajednice Mostar, još jednom je javno osudio političko nasilje, diskriminaciju i nepravdu prema Bošnjacima, evidentnu u društveno-političkim procesima u Mostaru i Hercegovini.

Podsjećajući na poruke sure El-Asr o vjerovanju, činjenju dobra, međusobnom poticanju na istinu i strpljenje, muftija Dedović je istakao da se na tim vrijednostima treba graditi odgovornost pojedinca i zajednice.

– Decenijama se u Mostaru i Hercegovini suočavamo s brojnim ozbiljnim problemima, golemom nepravdom, kršenjem zakona, orkestriranim huliganskim napadima, diskriminacijom Bošnjaka kao naroda i Islamske zajednice koja brine o organizovanom vjerskom životu muslimana, što jesu udari na temeljna ljudska prava i vjerske slobode – kazao je muftija.

Istakao je da ti procesi nisu slučajni, već ih vidi kao nastavak politike čiji je cilj političkim pritiscima i nasiljem ostvariti ono što nije ostvareno ratnom agresijom i zločinima o kojima je svoj pravorijek dao Međunarodni sud u Hagu.

– Ta neviđena bahatost posljednjih mjeseci u Mostaru dostiže kulminaciju – naglasio je.

Govoreći o aktuelnim problemima u Mostaru, najprije je izdvojio pitanje deponije Uborak, koja, kako je naveo, već duže vrijeme prijeti zdravlju stanovništva plodne zelene oaze Bijelog polja i šireg područja.

Podsjetio je na prošlomjesečni požar na ovoj lokaciji, upozoravajući na moguće posljedice po zrak, vodu i zemljište, te izrazio zabrinutost zbog nastojanja da se odlagalište ponovo aktivira uprkos postojećim problemima.

– I pored ekološke katastrofe o čijim razmjerama i ne znamo ništa pouzdano, jer neće niko ni da iznese stvarne posljedice koje su nastupile, jedna usiljena i prema Bošnjacima krajnje nedobronamjerna politika to isto odlagalište želi reaktivirati po svaku cijenu – rekao je muftija.

U nizu argumentacija osvrnuo se i na kontinuirane provokacije u haremu Kantarevac u Liska ulici u Mostaru, na postavljanje novih križeva, ispisivanje grafita i druge postupke koji, kako je naveo, imaju za cilj da se taj lokalitet dislocira i uklone višestoljetni tragovi muslimanskog mezarja.

Prokomentirao je i najnoviji primjer političkih pritisaka na univerzalnost pravnog poretka i razumijevanje slobode i ljudskih prava kada je, u bezočnom totalitarnom maniru, nakon neugodnih saslušavanja i isljeđivanja, otpušteno 22 radnika Bošnjaka iz gradske firme Komunalno.

– Otpuštanje radnika Komunalnog jeste pitanje koje se tiče zakona, ljudskih prava, prava na rad, ali je ovo pitanje od prvorazrednog političkog interesa. Jer, draga braćo, naivan je svako ko misli da se iza svakog iole ozbiljnog pitanja ne krije politički plan da se Bošnjacima pošalje poruka; da ne mogu odlučivati o sebi, da im drugi treba kapu krojiti, da će imati prava i slobode samo kao potčinjeni i podjarmljeni, a da u ovom prostoru šefovati i upravljati mogu samo oni koji su srasli s politikom stolnog Grada, tzv. Herceg-Bosne i ratnih zločinaca – poručio je muftija Dedović.

Muftija se osvrnuo i na pitanje odgovornosti političkih predstavnika na svim nivoima vlasti prema prostoru Hercegovine i Grada Mostara, tražeći odgovor na pojave koje vode ka pristajanju na ograničavanje univerzalnih i garantiranih prava i sloboda.

U tom kontekstu naveo je primjere onemogućavanja izgradnje mezarja u Stocu, preknjižavanja mezarja u Vrapčićima, odbijanja legalizacije džamije u Rabranima, izostanka dozvola Islamskoj zajednici u Mostaru, kao i nerješavanja brojnih zahtjeva građana Bošnjaka u gradskim službama.

– Pitamo se ima li odgovora na ovo brutalno političko nasilje? Gdje su sad politički predstavnici svih nivoa vlasti? Hoće li iko zaustaviti čišćenje Bošnjaka sa rukovodnih, ali i svih drugih pozicija u Mostaru i Hercegovini? Hoće li ovi koji su stali pred Bošnjake poduzeti bilo šta osim što jedni druge optužuju? Vide li oni s kim su u koaliciji i kako te koalicije funkcionišu? Ova zadrta politika neće se zaustaviti bez jasnog i ozbiljnog odgovora. A jasnog i ozbiljnog odgovora nema u podjelama na ove i one stranke, na ove ili one opcije i opredjeljenja, na one koji idu ili ne idu u džamiju – kazao je muftija, podsjetivši da politika koja je devedesetih godina pogađala Bošnjake nije pravila razliku prema njihovim političkim stavovima ili vjerskoj praksi.

Pozivajući na prevazilaženje unutrašnjih podjela, muftija se upitao vide li Bošnjaci da im se to isto i danas sprema, samo u drugom ruhu.

– Politički predstavnici kojima je dat mandat da zastupaju interese našeg naroda i na nivou grada Mostara, Kantona, Federacije i države nisu tu gdje jesu da dijele neke sitne budžetske privilegije i klimaju glavom, a da ne iznalaze pravu strategiju za izlaz iz ove i svake druge krize – naglasio jemuftija.

U završnom dijelu hutbe muftija Dedović podsjetio je na poznatu predaju Poslanika, a.s., o ljudima na lađi, čija je poruka da nečinjenje i prepuštanje štetnih postupaka može ugroziti cijelu zajednicu, dok odgovoran i odlučan stav može donijeti spas svima.

– Oni ljudi koji vode i predvode moraju biti budni i moraju zaustaviti one koji prave kalkulacije na štetu našeg naroda, svejedno je li riječ o neznanju ili je riječ o potkupljenim ljudima – kazao je.

Pozvao je vjernike na aktivnost, međusobno pokretanje i odgovornost, ističući da trenutak zahtijeva budnost i osviještenost.

– Ovo nije vrijeme letargije, već budnosti i osviještenosti. Ako ne budemo kalkulisali i čekali, za nas ima nade – poručio je na kraju današnje hutbe, koja je pročitana u svim mostarskim džamijama, mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović.