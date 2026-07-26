Film Odiseja do sada zaradio četvrt milijarde dolara

Nolanova adaptacija filma “Odiseja” dosad je širom svijeta od prodaje ulaznica zaradila 264,1 milijun dolara, uključujući 124,5 miliona dolara u Sjedinjenim Državama i Kanadi, objavio je u nedjelju Universal Pic.

Film, adaptacija Homerova epa s Metom Dejmonom u ulozi grčkog junaka Odiseja, prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata.

To je Nolanov prvi film od blokbastra “Openhajmer” iz 2023. koji je osvojio Oskare u nekoliko kategorija, uključujući one za režiju i najbolji film.

Snimanje filma “Odiseja” stajalo je 250 miliona dolara.

Dobio je ocjenu A SinemaSkorea od gledatelja koji su prisustvovali projekcijama na premijeri, a na Rojten Tomejtousu je od čak 97 posto gledatelja i publike dobio pozitivnu ocjenu.