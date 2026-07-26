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Film Odiseja do sada zaradio četvrt milijarde dolara

Film Odiseja do sada zaradio četvrt milijarde dolara

Nolanova adaptacija filma “Odiseja” dosad je širom svijeta od prodaje ulaznica zaradila 264,1 milijun dolara, uključujući 124,5 miliona dolara u Sjedinjenim Državama i Kanadi, objavio je u nedjelju Universal Pic.

Film, adaptacija Homerova epa s Metom Dejmonom u ulozi grčkog junaka Odiseja, prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata.

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To je Nolanov prvi film od blokbastra “Openhajmer” iz 2023. koji je osvojio Oskare u nekoliko kategorija, uključujući one za režiju i najbolji film.

Snimanje filma “Odiseja” stajalo je 250 miliona dolara.

Dobio je ocjenu A SinemaSkorea od gledatelja koji su prisustvovali projekcijama na premijeri, a na Rojten Tomejtousu je od čak 97 posto gledatelja i publike dobio pozitivnu ocjenu.

Nolanova adaptacija filma “Odiseja” dosad je širom svijeta od prodaje ulaznica zaradila 264,1 milijun dolara, uključujući 124,5 miliona dolara u Sjedinjenim Državama i Kanadi, objavio je u nedjelju Universal Pic.

Film, adaptacija Homerova epa s Metom Dejmonom u ulozi grčkog junaka Odiseja, prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 25.07.2026
Nastavlja se potpisivanje ugovora o cesiji za bivše radnike Nove Željezare Zenica
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Hodžić: “Protiv mene nikada nije ni pokrenuta istraga, prijave su bile neutemeljene”
Fuad Kasumovic
Zenica 24.07.2026
Kasumović objavio dokaz o uplati 2,13 miliona KM: “JP Grijanje više nema obaveza, čekamo naredni korak”

To je Nolanov prvi film od blokbastra “Openhajmer” iz 2023. koji je osvojio Oskare u nekoliko kategorija, uključujući one za režiju i najbolji film.

Snimanje filma “Odiseja” stajalo je 250 miliona dolara.

Dobio je ocjenu A SinemaSkorea od gledatelja koji su prisustvovali projekcijama na premijeri, a na Rojten Tomejtousu je od čak 97 posto gledatelja i publike dobio pozitivnu ocjenu.

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IzvorAgencije

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