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Jürgen Klopp novi selektor reprezentacije Njemačke

Jürgen Klopp novi selektor reprezentacije Njemačke

Proslavljeni njemački nogometni stručnjak Jürgen Klopp zvanično je imenovan za novog selektora reprezentacije Njemačke, potvrdio je danas Nogometni savez Njemačke (DFB).

Do promjene na klupi “Elf-a” došlo je nakon velikog razočarenja i neuspjeha reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, poslije čega je DFB smijenio dosadašnjeg selektora Juliana Nagelsmanna. Savez je ubrzo postigao dogovor s Kloppom, koji će predvoditi nacionalni tim u narednom ciklusu.

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Za 59-godišnjeg stručnjaka ovo predstavlja povratak trenerskom poslu nakon godinu i po dana provedenih u kompaniji Red Bull, gdje je obavljao funkciju šefa globalnih nogometnih operacija.

Klopp iza sebe ima bogatu i uspješnu trenersku karijeru. Devet godina vodio je Liverpool, s kojim je osvojio naslov prvaka Engleske te trofej UEFA Lige prvaka, ostavivši dubok trag u historiji kluba s Anfielda.

Novi selektor Njemačke potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine, odnosno do završetka Svjetskog prvenstva koje će biti održano u Španiji, Portugalu i Maroku.

U stručnom štabu novog selektora nalazit će se njegovi dugogodišnji saradnici Peter Krawietz i Pepijn Lijnders, kao i bivši njemački reprezentativac Sven Bender.

Proslavljeni njemački nogometni stručnjak Jürgen Klopp zvanično je imenovan za novog selektora reprezentacije Njemačke, potvrdio je danas Nogometni savez Njemačke (DFB).

Do promjene na klupi “Elf-a” došlo je nakon velikog razočarenja i neuspjeha reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, poslije čega je DFB smijenio dosadašnjeg selektora Juliana Nagelsmanna. Savez je ubrzo postigao dogovor s Kloppom, koji će predvoditi nacionalni tim u narednom ciklusu.

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Za 59-godišnjeg stručnjaka ovo predstavlja povratak trenerskom poslu nakon godinu i po dana provedenih u kompaniji Red Bull, gdje je obavljao funkciju šefa globalnih nogometnih operacija.

Klopp iza sebe ima bogatu i uspješnu trenersku karijeru. Devet godina vodio je Liverpool, s kojim je osvojio naslov prvaka Engleske te trofej UEFA Lige prvaka, ostavivši dubok trag u historiji kluba s Anfielda.

Novi selektor Njemačke potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine, odnosno do završetka Svjetskog prvenstva koje će biti održano u Španiji, Portugalu i Maroku.

U stručnom štabu novog selektora nalazit će se njegovi dugogodišnji saradnici Peter Krawietz i Pepijn Lijnders, kao i bivši njemački reprezentativac Sven Bender.

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IzvorZenit.ba

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