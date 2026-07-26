Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

KulturaShowbizZenica

Zenica Summer Fest 2026 otkazan nakon tragedije na Elbrusu

Zenica Summer Fest 2026 otkazan nakon tragedije na Elbrusu

Svi preostali programski sadržaji ovogodišnjeg Zenica Summer Festa otkazani su nakon tragedije na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice.

Odluku je donio Organizacioni odbor Zenica Summer Festa na prijedlog gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 26.07.2026
Radio Zenit i eXtra radio prilagodili program nakon tragedije na Elbrusu
Zeničko-dobojski kanton 26.07.2026
Premijer ZDK Nezir Pivić: Duboko smo potreseni tragedijom koja je zadesila naše sugrađane
Fuad Kasumović
Zenica 26.07.2026
Kasumović nakon tragedije na Elbrusu: Duboko sam potresen, Grad Zenica stoji na raspolaganju

– S dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo pet planinara, naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici nego i cijelu Bosnu i Hercegovinu. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, Organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala – navodi se u saopćenju.

Organizatori ističu da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje.

– Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno – poručili su.

Na kraju su uputili iskreno saučešće porodicama stradalih te riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom.

Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Zeničani Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Ova tragedija potresla je cijelu Bosnu i Hercegovinu, a brojne institucije, organizacije i građani tokom dana izražavaju saučešće porodicama stradalih.

Svi preostali programski sadržaji ovogodišnjeg Zenica Summer Festa otkazani su nakon tragedije na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice.

Odluku je donio Organizacioni odbor Zenica Summer Festa na prijedlog gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 26.07.2026
Radio Zenit i eXtra radio prilagodili program nakon tragedije na Elbrusu
Zeničko-dobojski kanton 26.07.2026
Premijer ZDK Nezir Pivić: Duboko smo potreseni tragedijom koja je zadesila naše sugrađane
Fuad Kasumović
Zenica 26.07.2026
Kasumović nakon tragedije na Elbrusu: Duboko sam potresen, Grad Zenica stoji na raspolaganju

– S dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo pet planinara, naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici nego i cijelu Bosnu i Hercegovinu. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, Organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala – navodi se u saopćenju.

Organizatori ističu da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje.

– Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno – poručili su.

Na kraju su uputili iskreno saučešće porodicama stradalih te riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom.

Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Zeničani Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Ova tragedija potresla je cijelu Bosnu i Hercegovinu, a brojne institucije, organizacije i građani tokom dana izražavaju saučešće porodicama stradalih.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
29.1 ° C
29.1 °
29.1 °
37%
2m/s
4%
ned
32 °
pon
29 °
uto
32 °
sri
35 °
čet
35 °