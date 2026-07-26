Zenica Summer Fest 2026 otkazan nakon tragedije na Elbrusu

Svi preostali programski sadržaji ovogodišnjeg Zenica Summer Festa otkazani su nakon tragedije na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice.

Odluku je donio Organizacioni odbor Zenica Summer Festa na prijedlog gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića.

– S dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo pet planinara, naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici nego i cijelu Bosnu i Hercegovinu. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, Organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala – navodi se u saopćenju.

Organizatori ističu da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje.

– Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno – poručili su.

Na kraju su uputili iskreno saučešće porodicama stradalih te riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom.

Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu poginuli su Zeničani Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Ova tragedija potresla je cijelu Bosnu i Hercegovinu, a brojne institucije, organizacije i građani tokom dana izražavaju saučešće porodicama stradalih.