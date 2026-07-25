Chelsea poslao zvaničnu ponudu za Alajbegovića, poznato koliko nude

Kerim Alajbegović mogao bi već ovog vikenda napustiti Bayer Leverkusen i karijeru nastaviti u Chelseaju, koji je ozbiljno zainteresovan za 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Alajbegović bi se u ponedjeljak trebao priključiti treninzima njemačkog kluba nakon što mu je završen trosedmični odmor poslije nastupa na Svjetskom prvenstvu. Ipak, veliko je pitanje hoće li se talentovani ofanzivac uopće vratiti u Leverkusen.

Prema informacijama njemačkog BILD-a, novi trener Chelseaja Xabi Alonso kontaktirao je čelnike Bayera i jasno poručio da želi dovesti mladog bh. fudbalera. Klubovi su navodno blizu dogovora, a ukupna vrijednost transfera mogla bi iznositi oko 40 miliona eura.

Chelsea bi odmah platio 35 miliona eura, dok bi preostalih pet miliona bilo vezano za različite bonuse.

Alonso dobro poznaje Alajbegovića

Alonso odlično poznaje Alajbegovića iz perioda kada je vodio Bayer Leverkusen od 2022. do 2025. godine. Mladić je u više navrata trenirao s prvim timom, a španski stručnjak posebno je bio impresioniran njegovom tehnikom, preciznim dodavanjima i kvalitetnim udarcem.

Alajbegović je dijete Bayerove omladinske škole, a 2025. godine je s ekipom Leverkusena do 19 godina osvojio drugo mjesto u Njemačkoj. Nakon jedne sezone provedene u RB Salzburgu, Bayer ga je ovog ljeta vratio u svoje redove.

Za austrijski klub nastupao je i u Evropskoj ligi, a posebno se istakao krajem januara u porazu od Aston Ville rezultatom 3:2, kada je igrao na poziciji lijevog krila. Nakon te utakmice interesovanje klubova iz Premier lige dodatno je poraslo.

Chelsea je prve kontakte uspostavio još na proljeće, ali su pregovori tada bili neformalni. Dolaskom Alonsa na klupu londonskog kluba situacija se značajno promijenila.

Alajbegović navodno nema ništa protiv prelaska u Chelsea. Riječ je o igraču koji najbolje funkcioniše na lijevoj strani veznog reda, ali nije klasični brzi krilni fudbaler. Zbog toga postoje određene dileme koliko bi se uklopio u formaciju 4-3-3 novog trenera Bayera Carlesa Martíneza.

U Leverkusenu, ipak, vjeruju u njegov kvalitet, zbog čega su mu ugovor nedavno produžili do 2031. godine. U ugovoru nema otkupne klauzule, pa Bayer ima potpunu kontrolu nad pregovorima.

Za Alajbegovića su ranije interesovanje pokazali Lazio, Roma, Napoli i Atalanta, ali nijedan od tih klubova nije bio spreman ponuditi iznos koji bi zadovoljio čelnike Bayera. Chelsea je, prema svemu sudeći, spreman ispuniti njihove finansijske zahtjeve.