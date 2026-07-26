Bilino polje ponovo domaćin evropske utakmice

Bh. predstavnici u UEFA Konferencijskoj ligi u četvrtak, 30. jula, igraju revanš utakmice drugog pretkola, a Velež, Borac i Zrinjski pokušat će izboriti plasman u narednu fazu takmičenja.

Program otvara Velež, koji će od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti slovačku Dunajsku Stredu.

Mostarci imaju zaostatak nakon poraza od 1:0 u prvom susretu pa će pred svojim navijačima tražiti pobjedu koja bi ih ostavila u evropskom takmičenju.

U isto vrijeme na teren će istrčati i Borac, koji gostuje kod moldavskog Petrocuba.

Banjalučani u revanš ulaze u znatno povoljnijoj situaciji, budući da su u prvom meču na Gradskom stadionu slavili uvjerljivih 3:0 i napravili veliki korak ka trećem pretkolu.

Najkasnije će svoj susret odigrati Zrinjski, koji od 20:30 sati na stadionu pod Bijelim brijegom dočekuje islandski Valur.

Plemići će pokušati pred domaćom publikom nadoknaditi minimalan zaostatak iz prve utakmice, u kojoj su poraženi rezultatom 1:0.