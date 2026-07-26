Premijer ZDK Nezir Pivić: Duboko smo potreseni tragedijom koja je zadesila naše sugrađane

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić oglasio se povodom tragedije na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je, prema dosadašnjim informacijama, život izgubilo pet planinara iz Zenice.

U svojoj poruci izrazio je duboko saučešće porodicama nastradalih te istakao da s velikom tugom prati razvoj događaja.

– Duboko smo potreseni tragedijom koja je zadesila naše sugrađane i s velikom tugom pratimo razvoj događaja. U ovim teškim trenucima naše misli su uz porodice stradalih, njihove prijatelje i kolege – poručio je Pivić.

Naglasio je da Zeničko-dobojski kanton očekuje zvanične informacije nadležnih institucija, nakon čega će, u saradnji sa svim uključenim službama, poduzeti potrebne korake.

– Čekamo zvanične informacije nadležnih institucija kako bismo, u koordinaciji sa svim uključenim službama, poduzeli sve mjere koje su u našoj moći i pružili svaku potrebnu pomoć kako bismo porodicama barem donekle olakšali ovaj izuzetno težak trenutak – naveo je Pivić.

Podsjećamo, prema informacijama koje je ranije potvrdio načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, svih pet poginulih planinara bili su iz Zenice. Riječ je o dvojici članova Gorske službe spašavanja Zenica i troje članova Planinarskog društva “Vedro”, dok su ekspediciju preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

U tragediji su poginuli Nermin Talam, Denis i Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.