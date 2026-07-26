Bosna i Hercegovina turistički hit nakon Mundijala: Interes porastao 5.800 posto

Historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine nije donio samo sportski uspjeh. Prema novoj analizi internetskih pretraga, BiH je nakon Mundijala postala turistički najbrže rastuća destinacija među zemljama učesnicama prvenstva.

Bosna i Hercegovina zabilježila je najveći rast interesovanja potencijalnih turista među državama koje su nastupile na Svjetskom prvenstvu održanom u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Turistička kompanija Iglu Cruise analizirala je podatke Google pretraga, koristeći izraz „visit“ uz naziv svake zemlje učesnice Mundijala. Rezultati iz jula 2026. godine upoređeni su s podacima iz istog mjeseca prošle godine, a pretrage povezane s posjetom Bosni i Hercegovini povećane su za čak 5.800 posto.

Razlika u odnosu na ostale zemlje je velika. Argentina, koja je stigla do finala Svjetskog prvenstva, zabilježila je rast od 2.400 posto, dok je interesovanje za Paragvaj povećano za 1.900 posto. Slijede Zelenortska Ostrva sa 1.567, Obala Slonovače sa 1.500 i Demokratska Republika Kongo sa 1.329 posto.

Historijski rezultat Zmajeva

Rastu globalne vidljivosti BiH prethodio je najbolji nastup reprezentacije naše zemlje na svjetskim prvenstvima.

Zmajevi su takmičenje u grupi otvorili remijem protiv Kanade rezultatom 1:1, nakon čega su poraženi od Švicarske sa 4:1. U odlučujućem susretu savladali su Katar rezultatom 3:1 i kao trećeplasirana reprezentacija izborili prvi plasman u nokaut-fazu Mundijala.

Nastup su završili u šesnaestini finala, odnosno rundi 32 najbolje reprezentacije, porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Bio je to drugi nastup Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, nakon debitantskog u Brazilu 2014. godine, ali i prvi prolazak grupne faze.

Veliku pažnju tokom prvenstva privukli su i bh. navijači. Brojni pripadnici dijaspore iz svih dijelova Sjedinjenih Američkih Država i Kanade pratili su reprezentaciju, ispunjavajući tribine zastavama i obilježjima Bosne i Hercegovine. Reuters je izvijestio da su bh. navijači u velikom broju stigli u Kaliforniju pred utakmicu protiv SAD-a, dodatno povećavajući vidljivost zemlje tokom najvećeg svjetskog sportskog događaja.

Prilika koju BiH ne bi smjela propustiti

U Iglu Cruiseu Bosnu i Hercegovinu opisuju kao jednu od cjenovno najpristupačnijih evropskih destinacija, posebno kada je riječ o smještaju, gastronomiji i turističkim sadržajima. Kao njene glavne prednosti izdvajaju spoj historijskog i kulturnog naslijeđa, prirodnih ljepota i autentičnosti koju su mnoge popularne evropske destinacije posljednjih godina izgubile zbog masovnog turizma.

Sarajevo, Mostar, Una, vodopadi Kravice, olimpijske planine, srednjovjekovne tvrđave i brojni drugi lokaliteti sada imaju priliku doći do publike koja za njih ranije nije znala. Turistički stručnjaci ocjenjuju da BiH posjetiocima pruža mogućnost da u relativno kratkom vremenu spoje obilazak historijskih gradova, planina, rijeka i vodopada, uz niže troškove u odnosu na poznatije evropske destinacije.

Ipak, rast internetskih pretraga ne znači automatski i rast broja turista. Analiza pokazuje povećanu radoznalost i namjeru potencijalnih putnika, ali ne mjeri rezervacije, kupljene avionske karte, turističke dolaske ili noćenja. U objavljenim rezultatima nisu navedeni ni apsolutni brojevi pretraga niti detaljnija metodologija, zbog čega će stvarni efekti Mundijala biti poznati tek nakon objavljivanja zvaničnih turističkih statistika.

Nastup Zmajeva ipak je Bosni i Hercegovini donio ono što domaće turističke institucije teško i skupo postižu – višesedmičnu globalnu promociju pred publikom koja se mjeri milijardama ljudi.

Hoće li se rast interesovanja pretvoriti u konkretne dolaske zavisit će od dostupnosti avionskih linija, kvaliteta turističke ponude, promocije na stranim tržištima i spremnosti nadležnih institucija da iskoriste trenutak. Mundijal je otvorio vrata, ali posao pretvaranja sportske pažnje u dugoročnu turističku korist tek počinje.