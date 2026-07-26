Ruski stručnjak iznio prve procjene zašto je došlo do tragedije na Elbrusu

Ruski alpinistički stručnjak Aleksandar Jakovenko, predsjednik Komisije za klasični alpinizam Alpinističke federacije Rusije, iznio je prve stručne procjene tragedije na planini Elbrus, u kojoj je stradalo pet planinara iz Bosne i Hercegovine.

U ekskluzivnoj izjavi za ruski portal Argumenti i fakti rekao je da je ključni uzrok nesreće naglo pogoršanje vremenskih prilika, ali i odluka grupe da nastavi uspon u trenutku kada su druge ekspedicije odustajale.

– Ovo je nesretan slučaj izazvan naglim pogoršanjem vremena. Jučer se veliki broj grupa spustio zbog lošeg vremena, a oni su iz nekog razloga nastavili prema vrhu. Osnovni razlog je upravo naglo pogoršanje vremenskih uslova – ljudi jednostavno nisu procijenili svoje mogućnosti – rekao je Jakovenko.

Prema informacijama koje je objavio ruski medij, sedmočlana ekspedicija iz Bosne i Hercegovine zatekla se na planini kada su se vremenski uslovi naglo pogoršali. Jedan planinar uspio se sam spustiti, drugog su evakuisali spasioci i predali medicinskim ekipama, dok su tijela dvojice pronađena na sedlu Elbrusa na oko 5.350 metara nadmorske visine. Njihova evakuacija u tom trenutku nije bila moguća zbog nevremena, dok se za preostala tri člana grupe još tragalo.

Jakovenko je naglasio da su članovi ekspedicije bili iskusni i dobro obučeni planinari, ali da ni to nije bilo dovoljno u izuzetno teškim uslovima.

– U grupi su bili kvalificirani ljudi, predstavljali su se kao spasioci i bili su dobro pripremljeni. Međutim, kasnije je nastao haos. Jedan je otišao, drugi nije, a tijela su pronađena u okolnostima koje je teško objasniti. Vjerovatno je neko pao na osiguranju, nakon čega se sve razvilo u najgorem mogućem pravcu. Grupa nije pravilno procijenila svoje mogućnosti – rekao je ruski stručnjak.

On smatra da je riječ o tragičnom spletu okolnosti te da će potpuna slika biti poznata tek nakon završetka potrage i razgovora s preživjelim članovima ekspedicije.

– Mislim da su pogrešno procijenili situaciju i vjerovatno precijenili vlastite mogućnosti, vjerujući da će uspjeti završiti uspon. Ovo je katastrofa, nesretan slučaj koji je poprimio razmjere velike tragedije. Kada se sve završi, trebalo bi saslušati preživjele i utvrditi zašto je donesena odluka da se nastavi uspon – kazao je Jakovenko.

Ruski istražni organi u Kabardino-Balkarskoj Republici pokrenuli su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti nesreće. Ispituje se nivo pripremljenosti planinara, okolnosti izlaska na rutu, kao i razlozi zbog kojih se grupa nije uspjela samostalno vratiti.

Prema dosadašnjim informacijama, planinar koji se uspio spustiti prijavio je da je dvojici članova ekspedicije pozlilo na visini od oko 5.100 metara.

Ruski mediji navode i da je jak vjetar mogao biti jedan od faktora koji su doprinijeli tragediji.

U tragediji su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su poginuli Nermin Talam, Denis i Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.